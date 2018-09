Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a reusit sa instaleze panica intr-un avion inainte de decolare. Acesta a dat buzna in cabina pilotilor dintr-un motiv care i-a socat pe oamenii legii, care au ajuns de urgenta pe aeroport.

- Un pasager a fost dat jos dintr-un avion in India dupa ce a incercat sa dea buzna in cockpit ca sa iși incarce telefonul. Incidentul a avut loc in timp ce aernoava – o cursa interna – se pregatea de decolare de pe aeroportul din Mumbai, cu destinația Kolkata.

- Zeci de pasageri ai unui zbor dintre Mumbai catre Jaipur (India) au simtit dureri de cap, sangerari nazale si din urechi la scurt timp de la decolare din cauza unei greseli a pilotilor, scrie Time.

- Pasagerii au suferit sangerari nazale si din urechi din cauza lipsei de presiune din cabina. Aeronava in care se aflau apartine companiei Jet Airways si zbura pe ruta Mumbai-Jaipur. Aceasta a fost nevoita sa se intoarca pe aeroportul din Mumbai la scurt timp dupa decolare. Avionul Boeing 737 avea la…

- O aeronava Turkish Airlines, care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, a fost izolata la sol, din cauza unui pasager care prezenta simptome de febra tifoida, au declarat pentru AGERPRES, reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti.

- Un pasager al unui avion cu ruta Germania-Rusia a creat panica la bord, dupa ce s-a descoperit ca transporta 20 de serpi in bagajele sale, scrie descopera.ro.Barbatul a afirmat ca a cumparat serpii dintr-o piata din Germania.

- Incident mai puțin obișnuit la bordul unui avion Iraqi Airways care zbura de la Mashhad, in Iran, la Bagadad, capitala Irakului. Cei 157 de pasageri ai aparatului de zbor au fost in pericol din cauza unei dispute izbucnite intre pilot și copilot

- O intreaga familie din India, formata din 11 membri, a fost gasita fara suflare in propria casa. Cei 11 membri au fost gasiți legați la ochi și la gura. Autoritațile au crezut ca ar fi vorba des...