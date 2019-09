Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul a intrat cu mașina in holul cladirii Trump Plaza din New Rochelle, New York, SUA. Imediat dupa incident, barbatul care a produs accidentul a luat un loc pe o canapea. In urma incidentului, mai mulți oameni au fost raniți, dar niciunul nu se afla in pericol, transmite CBS. Reporterul Tony Aiello…

- Un accident a avut loc miercuri dimineața, 28 august, la ieșire din Constanța catre cumpana. Mașina in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, din cauze necunoscute. Polițiștii au constatat ca șoferul consumase bauturi alcoolice. Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs luni seara pe DN 2E, in apropiere de Berchișești, dupa ce autoturismul in care se aflau toți cei șapte a fost scapat de sub control de șofer și s-a rasturnat in afara drumului. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.30, ...

- Un bebeluș de 4 luni a murit, vineri, dupa ce mașina in care era, condusa chiar de tatal sau, a lovit un cap de pod din localitatea Corcova, județul Mehedinți.Potrivit Politiei Judetene Mehedinți, un tanar in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Corcova,…

- 40 de persoane au fost implicate marți intr-un accident in localitatea Comloșu Mare din județul Timiș. Un autocar cu 30 de pasageri la bord, un microbuz și o mașina s-au ciocnit violent. In urma impactului, cinci oameni din mașina și din microbuz au fost transportați la spitalul din Jimbolia pentru…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, in urma impactului dintre doua masini, in zona localitatii Nocrich, din judetul Sibiu, dupa ce un sofer de 74 de ani a patruns pe contrasens.

- Accident cumplit vineri dimineata pe tronsonul de autostrada Traian Vuia - Lugoj. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata, iar doi copii sunt in stare grava la spital dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. Accidentul s-a petrecut in zona localitatii Susani si din primele informatii rezulta ca masina…