- Doi turisti au murit in urma prabusirii unui elicopter in zona Marii Bariere de Corali din Australia. Un barbat de 79 de ani si o femeie de 65 de ani, ambii cetateni americani, au decedat dupa prabusirea elicopterului in apropierea unui ponton din zona turistica Airlie Beach, Queensland.Momentan…

- Un elicopter s-a prabusit in zona Marii Bariere de Corali din Australia, in urma incidentului decedand doi turisti americani, iar alte trei persoane, inclusiv pilotul, au suferit rani usoare, au anuntat autoritatile australiene, potrivit site-ului postului France 24.

- Un elicopter militar de tip HH-60 Pave Hawk s-a prabusit joi in apropiere de localitatea al-Qaim din vestul Irakului, a anuntat un oficial american, precizand ca mai multe persoane de la bordul aparatului si-au pierdut viata, informeaza site-ul postului ABC News.

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.

- Judecator implicat intr-o bataie de strada, la Timisoara. 8 persoane au fost ranite, dupa ce doua grupuri de petrecareți s-au incaierat in fața unui bar. Toate persoanele au ajuns la spital, unde au avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma altercației, mai multe persoane au fost ranite serios, iar…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- Doua persoane dintr-un camin de batrani din Sighetu Marmatiei au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce tavanul camerei in care locuiau s-a prabusit, fiind transportate la spital cu multiple traumatisme. Conform autoritatilor o singura incapere a fost afectata. UPDATE: Caminul de batrani a fost…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- In total, 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc sambata la Oruro (sud-est), in prima zi a unui carnaval foarte popular in Bolivia, au facut cunoscut duminica surse din cadrul politiei, citate de AFP și peluata de agerpres. In cel…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- Cel putin 27 de persoane aflate într-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite într-un accident rutier produs în provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sâmbata…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde...

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Un elicopter al fortelor armate nipone s-a prabusit luni intr-o zona rezidentiala din prefectura Saga din vestul Japoniei, provocand un incendiu, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului postului NHK.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Aseara, la ora 21.40, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Granicerilor din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu mai multe victime. Un tanar de 21 ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina. Un elicopter la bordul caruia se aflau patru oameni s-a prabusit, dupa ce s-a lovit de un turn de televiziune. Toti membrii echipajului au murit. Victime printre persoanele care se aflau la sol nu s-au inregistrat.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Noua civili sirieni au fost ucisi luni in bombardamente ale insurgentilor asupra centrului istoric al Damascului, a anuntat televiziunea de stat siriana, citand o sursa din politia capitalei, informeaza Reuters. Alte 21 de persoane au fost ranite in bombardamentele asupra cartierelor Bab Touma si…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Documente atasate: Scleroza multipla Scleroza multipla (MS) afecteaza circa 700.000 de persoane in Europa, dintre care aproximativ 96.000 sufera de forma primar progesiva de scleroza multipla, una dintre formele care provoaca invaliditați majore 1,2. Majoritatea persoanelor diagnosticate cu MS sufera…

- Doua autoturisme, un Volkswagen Passat si un Ford Mondeo s-au izbit frontal. In urma incidentului au rezultat sase victime, printre care si doi copii. Conform politiei, vinovat este considerat soferul din Volkswagen Passat. El a decedat in urma incidentului. Avea in jur de 30 de ani. Martorii prezenti…

- Marea Beriera de Corali din Australia este afectata de un focar de stele de mare, adaugand inca o primejdie pe lista lunga de amenințari care pot compromite definitiv aceasta comoara naturala din Patrimoniul UNESCO, scrie digi24.ro.

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Avion prabușit in Costa Rica in ultima zi a anului 2017. La bordul aeronavei care s-a prabușit intr-o zona muntoasa impadurita, se aflau 12 persoane despre care se crede ca și-au pierdut viața. Ministerul Securitații Publice din Costa Rica a publicat fotografii de la locului accidentului produs in…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…