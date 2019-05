Stiri pe aceeasi tema

- Un Boeing 737 cu 737 persoane la bord a ajuns în râul St. John din apropierea localitații Jacksonville din statul american Florida dupa aterizare, transmite Reuters. Toți pasagerii au scapat cu viața, dar cel puțin doua persoane au suferit rani ușoare în urma incidentului aparut…

- Autoritatile americane au anuntat arestarea unei chinezoaice care intrase, sambata, in complexul Mar-a-Lago din Florida - unde isi petrecea weekendul si presedintele Donald Trump - si care avea asupra sa mai multe telefoane mobile si un stick de memorie cu un malware, relateaza miercuri AFP, Reuters…

- Autoritatile norvegiene au initiat, sambata, evacuarea cu elicoptere si nave de interventie a circa 1.300 de pasageri de pe o nava de croaziera, in urma defectarii unui motor in largul coastei norvegiene. Nu a fost semnalata nicio victima, pana in acest moment. "Nava de croaziera Viking Sky a lansat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca 'este timpul' ca SUA sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, teritoriu ocupat si anexat de acesta de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din 1967, transmit Reuters, AFP si dpa. 'Dupa 52 de ani,…

- Firma chineza Huawei a intentat joi un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas, unde a atacat o sectiune…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca decizia democraților de a-l intervieva pe Michael Cohen, fostul sau avocat, in aceeași zi cu intalnirea sa cu Kim Jong Un, ar fi contribuit la incheierea summitului din Coreea de Nord fara a se ajunge la un acord, relateaza Reuters, conform Mediafax."Pentru…

- Presedintele american Donald Trump a respins categoric perspectiva revenirii in Statele Unite a unei tinere care s-a alaturat Statului Islamic din Siria, relateaza AFP si Reuters. "I-am ordonat secretarului de stat Mike Pompeo - si a fost complet de acord - sa nu autorizeze intoarcerea…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina ''dictatori, calai si extremisti'' in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii,…