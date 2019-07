Stiri pe aceeasi tema

- La aterizarea pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti a unei aeronave Tarom care venea de la Satu Mare, s-a produs o explozie la anvelopele trenului de aterizare. Aeronava cu 22 de pasageri a ramas temporar imobilizata pe pista.

- Un nou incident a avut loc in urma cu puțin timp pe Aeroportul Otopeni din Capitala, acesta fiind al doilea produs astazi. Mai exact, la aterizarea aeronavei care efectua cursa Satu Mare - Bucuresti Henri Coanda s-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare.

- Marți, la ora 19:42, la aterizarea aeronavei care efectua cursa Satu Mare - București Henri Coanda, s-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare, informeaza CNAB, potrivit Mediafax.Aeronava, de tip ATR 42, cu 22 de pasageri la bord, a ramas temporar imobilizata pe pista…

- Vineri, 7 iunie 2019, a doua cursa charter catre Antalya a decolat de pe Aeroportul Internațional Maramureș. De aceasta data este vorba despre o cursa TAROM realizata cu un avion de 180 de locuri și cu un grad de ocupare de 90%. Reprezentanții agenției de turism se arata incantați de numarul biletelor…

- Numarul membrilor USR a crescut cu 150% in acest an in judetul Satu Mare, uniunea avand filiale in patru localitati, a declarat presedintele filialei municipale Satu Mare, Radu Panait, vineri, intr-o conferinta de presa, potrivit AGERPRES."De la inceputul anului am avut tot mai multe solicitari…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la Satu Mare, ca nu este atat de naiv incat sa creada ca situatia din Valea Uzului, unde cruci ale eroilor romani au fost acoperite cu saci de plastic, a aparut intamplator in campanie electorala, aratand ca solutia trebuie gasita in primul rand…

- Compania TAROM redeschide din 18 iunie 2019 ruta estivala Satu Mare - Constanta, pretul unui zbor dus-intors pornind de la 59 de euro, cu toate taxele incluse, a anuntat, marti, operatorul aerian...

- Procurorii de la Parchetul General susțin, intr-un raspuns la o solicitare STIRIPESURSE.RO, ca ancheteaza prabușirea avionului Tarom din 28 decembrie 1989, precum și distrugerea unor cladiri de patrimoniu, cele doua anchete fiind disjunse din dosarul Revoluției, trimis recent in judecata."Cu…