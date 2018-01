Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat în noroi, sâmbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat în nordul Turciei, transmite DPA, citând agentia de presa

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, informeaza agerpres.ro. Imaginile publicate…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, vineri dimineata, au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Traian Vuia” pentru aproximativ doua ore.

- O companie aeriana din India a transmis, miercuri ca a concediat doi piloți, dupa ce aceștia s-au certat în cabina în prima zi a anului, în timpul unui zbor de la Londra la Mumbai.

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters, potrivit agerpres. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…

- Conform Anadolu, poliția avea mandate de arestare pentru un total de 171 cadre universitare și personalul de la fosta Universitate Fatih din Istanbul, care a fost considerata ca avand legaturi stranse cu Gulen. Clericul a negat orice implicare in pușcul eșuat din 15 iulie 2016. Universitatea…

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana.

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah, sudul SUA,…

- Autoritatile din Serbia au dispus extradarea in Turcia, ignorand recomandarile Comitetului ONU contra Torturii, a activistului politic kurd Cevdet Ayaz, care solicita azil, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri sau chiar au fost anulate, vineri, pe aeroportul din Bristol, dupa ce un avion cu 25 de persoane la bord a iesit de pe pista la aterizare. Nicio persoana nu a fost ranita, relateaza mirror.co.uk.

- Avionul, de tip Embraer 145, decolase din orasul german Frankfurt, iar in momentul aterizarii pe aeroportul din Bristol a derapat si a iesit de pe pista.La bordul avionului erau 25 de pasageri si membri ai echipajului. "Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a fost ranita", a transmis…

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in timpul manevrei de aterizare pe aeroportul din orasul Bristol, situat in sudul Marii Britanii, afirma surse citate de presa britanica.

- Potrivit BBC, un avion care avea la bord 25 de oameni a ratat aterizarea, ieșind de pe pista. Dupa incident, zborurile de pe Aeroportul Bristol au fost anulate. Potrivit purtatorului de cuvant, Aeronava Embraer 145, care venea din Frankfurt, a parasit pista și nicio persoana nu a fost ranita.…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters.

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare pentru 106 persoane despre care se crede ca ar fi aranjat casatorii pentru sustinatori ai retelei clericului Fethullah Gulen, acuzata de orchestrarea loviturii militare esuate din 15 iulie anul trecut din Turcia, a declarat un purtator de cuvant…

- Turcia intentioneaza sa deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa lansarea apelului privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului palestinian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Multe aeroporturi din lume au probleme cu pasarile care pot afecta orarul decolarilor si aterizarilor. Dar in nordul extrem al Statelor Unite, in Alaska, autoritatile aeroportuare nu se pot plange de astfel de probleme.

- Explozia a avut loc luni, la ora locala 7.30 (14.30, ora Romaniei). Detalii sunt necunoscute deocamdata. O persoana ce prezenta rani care nu-i pun viata in pericol a fost arestata. Imediat dupa incident nu exista vreo informatie despre alti raniti. Oficialul citat a facut declaratii pentru AP sub protectia…

- Volkswagen a oprit livrarile catre dealeri a vehiculelor multivan T6, dupa ce a constat ca modelul diesel are emisii excesive de oxid de nitrogen si a comunicat datele autoritatii de reglementare a sectorului auto din Germania, KBA, transmite Reuters, citat de Digi24.

- Volkswagen a oprit livrarile catre dealeri a vehiculelor multivan T6, dupa ce a constat ca modelul diesel are emisii excesive de oxid de nitrogen si a comunicat datele autoritatii de reglementare a sectorului auto din Germania, KBA, transmite Reuters.

- Germanii considera ca presedintele american Donald Trump reprezinta o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei dacat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj realizat de Fundatia Koerber si citat de Reuters.

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul international…

- Incident abia evitat deasupra Marii Negre, intre un avion rusesc si unul american. Pentagonul a dezvaluit ca sambata un avion de vanatoare Su-30, al Moscovei, a interceptat un P-8A al SUA, care zbura in spatiul international.

- Convorbirea telefonica de la sfarșitul saptamanii trecute intre președinții american și turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relațiile tensionate intre cele doua țari, dar Washingtonul trebuie sa-și respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Nava "viceamiral Kulakov" a fost detectata in largul coastei de nord-est a Scoției. Totul a fost posibil datorita tehnologiei avansate a sonarului care a identificat o "nava de razboi non-NATO" din Marea Nordului. Nava HMS Somerset a fost chemata sa monitorizeze nava de razboi a viceamiralului…

- Investigatia internationala cu privire la cine se face vinovat de atacurile chimice din Siria a luat final, vineri, dupa ce Rusia a blocat pentru a treia oara in aceasta luna incercarile Natiunilor Unite de a reinnoi acnheta, pe care Moscova a catalogat-o ca avand defecte, relateaza Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, scrie…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Un incident aviatic a avut loc pe aeroportul Otopeni marti seara. O aeronava Boeing, care zbura de la Hanovra la Adana (Turcia) a solicitat aterizarea de urgenta, o pasagera fiind supectata de atac de cord.

- Prim-ministrul turc Binali Yildirim a declarat marți ca decizia SUA de a relua parțial emiterea de vize in Turcia constituie un pas pozitiv, el cerand insa din nou Washingtonului extradarea clericului Fethullah Gulen, acuzat ca s-ar afla in spatele tentativei de puci din iulie 2016, transmite Reuters.…

- Un avion turc de pasageri care efectua o cursa de la Moscova a aterizat de urgenta, marti, pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, informeaza Reuters. Echipajul a luat decizia de a ateriza de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in loc sa continue zborul pana la destinatia din Turcia, dupa ce…

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, de pe Aeroportul International Timisoara spre Bucuresti s-a întors din drum în urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opoziție dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe șeful statului turc, a anunțat marți unul dintre avocații lui Erdogan, transmite Reuters. Într-un atac…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Politia turca a inceput joi o operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, citata…

- Un atac cu bomba soldat cu 18 raniti a fost comis in provincia sudica turca Mersin, informeaza Reuters. 17 dintre raniti sunt ofiteri de politie, arata sursa citata. Autoritatile au anuntat ca atacul este unul terorist si ar fi fost comis de militantii kurzi.

- ”Leopard 2” a fost un tanc produs de Germania Federala incepand cu 1979. Conceput de catre Krauss-Maffei-Wegmann, cantarește aproape 60 de tone, fiind exportat in țari precum Canada, Turcia, Olanda ori Danemarca. Dorind sa demonstreze fiabilitatea mașinariei de lupta, 22 de ingineri germani s-au pus…