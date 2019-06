Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au deschis focul intr-o școala din Highlands Ranch, statul american Colorado, ucigand un alt elev și ranind alți șapte, au anunțat autoritațile, care au precizat ca cei doi suspecți au fost arestați, informeaza site-ul postului ABC News preluat de mediafax.Incidentul s-a petrecut…

- Incidentul a avut loc in Prahran, un cartier din sud-destul orasului. Identitatea persoanelor ranite nu a fost dezvaluita de politie. Ranitii, dintre care doi in stare grava, au fost transportati la un spital din apropiere. Intre-timp politia si serviciile de urgenta au declansat o ancheta.…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite dupa ce un individ a deschis focul asupra a doi soferi si unui autobuz, dupa care a cauzat un accident rutier in timp ce incerca sa fuga de la locul crimei, relateaza site-ul postului CNN si cotidianul The Guardian. Incidentul…

- Orașul olandez Utrecht a fost luni scena unui incident armat, despre care poliția spune ca ar putea avea motivație terorista. Un barbat de origine turca a deschis focul asupra pasagerilor unui tramvai. Trei au murit și 5 au fost raniți.

