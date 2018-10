Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de securitate a tras un foc de avertisment spre un intrus in curtea casei din Statele Unite a clericului musulman turc Fethullah Gulen, a carui extradare este ceruta de Administratia Recep Tayyip Erdogan sub acuzatia de implicare in complotul militar din 2016, scrie Mediafax.

- Unul dintre cei mai buni comentatori TV de fotbal din Belgia a fost pus sub acuzare pentru jaf armat dupa un raid intr-un orașel satelit al Bruxellesului, au anunțat procurorii, potrivit Guardian.

- Mike Williams, seriful din Jacksonville, a confirmat duminica seara ca doua persoane au fost impuscate mortal iar alte noua au fost ranite. Atacatorul s-a sinucis. Alte doua persoane au fost ranite in haosul creat cand lumea incerca sa fuga de la fata locului. Oficialii nu au facut publice numele celor…

- Principalul organ de presa din Coreea de Nord a acuzat duminica Statele Unite ca efectueaza exerciții militare in scopul de a pregati o invazie a tarii comuniste, purtand in același timp un dialogul cu zambetul pe buze cu regimul de la Phenian.

- Chiar daca va fi construit, zidul de la granița dintre Statele Unite și Mexic nu va stavili traficul de droguri. Rutele clandestine se afla sub pamant. Un nou tunel care facea legatura intre SUA și Mexic a fost descoperit de polițiștii americani din Arizona.

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul, scrie Mediafax."In acest moment al anchetei, nu avem dovezi in sprijinul acestei ipoteze",…

- Guvernul a introdus restrictii pentru 181.500 de membri ai familiilor sustinatorilor clericului islamist Fethullah Gulen pentru a-i impiedica sa paraseasca tara, ca parte a unor epurari ce au urmat puciului esuat. Ankara considera ca miscarea globala a lui Gulen este o organizatie terorista,…