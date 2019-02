Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a condamnat luni un atac cu bomba ce a vizat un vehicul din apropierea unei Curți de Justiție din orașul Londonderry din Irlanda de Nord, relateaza site-ul agenției Reuters. Patru barbați au fost arestați în urma incidentului de sâmbata seara. Luni, poliția…

- Autoritatile din Irlanda de Nord au arestat duminica doi suspecti in cazul exploziei izbucnite sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Autoritatile germane au declansat, vineri dupa-amiaza, o ampla operatiune de securitate in apropierea Garii centrale din Koln in urma unui incident armat, un suspect fiind retinut, informeaza site-ul publicatiei Express.

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-un incident armat produs in centrul Vienei, a anuntat vineri postul public austriac ORF pe Twitter, fara a-si preciza sursele, relateaza Reuters. Serviciul de prim ajutor din Viena a confirmat ca una dintre persoanele impuscate in capitala Austriei a murit.…

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters. Suspectul…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), avertizand asupra unor posibile valuri tsunami periculoase in regiune, relateaza Reuters, AFP si Xinhua, conform…

- Lira a scazut fața de dolar și s-a indreptat spre cea mai mare scadere din an in raport cu euro dupa ce ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, și alți demnitari au demisionat in semn de protest impotriva planului. Traderii se tem acum ca insași poziția prim-ministrului May este amenințata. "Daca…