Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate au sosit la locul incidentului armat cu cel putin 15 masini de politie, doua ambulante, un elicopter special si mai multi ofiteri. Mai multi locuitori din zona au fugit pe strazi de frica si cautau sa se adaposteasca de agresori. Orasul a fost inchis partial. Deocamdata…

- Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision va avea loc la Rotterdam, la Ahoy Arena, dupa ce reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, a câstigat competitia anul acesta, au anuntat organizatorii evenimentului, vineri, potrivit bbc.com.

- O femeie a fost ucisa, luni, pe plaja Ribersborg din Malmo, Suedia, dupa ce barbați mascați au deschis focul asupra unei familii. Atacul s-a produs, luni dimineața, in jurul orei locale 10. Martorii spun ca mai mulți barbați mascați au tras intre opt și zece gloanțe catre un cuplu care avea un copil.…

- Autoritațile americane analizeaza posibilitatea ca atacul desfașurat sambata in Texas, in urma caruia 20 de persoane au murit, iar alte 26 au fost ranite, sa fie o crima motivata de ura, relateaza site-ul postului France 24 preluat de mediafaxDoi oficiali, care au vorbit in condiții de anonimitate,…

- Olanda a organizat miercuri o festivitate nationala de comemorare a celor aproape 300 de victime ale zborului doborat MH17 al companiei Malaysia Airlines, la cinci ani dupa tragedie, informeaza dpa, potrivit Agerpres."Un act josnic a ucis 298 de oameni nevinovati", a declarat premierul olandez…

- 'Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod constant nevoia urgenta de a gasi o solutie pasnica la conflict', se arata intr-un comunicat difuzat de Casa Alba. Atacul cu masina-capcana si cu arme de foc din capitala…

- Santierul Naval Orsova (simbol bursier SNO) a castigat, dupa noua ani, la Curtea de Arbitraj din Rotterdam, procesul cu firma Veka Shipbuilding BV din Olanda, companie care nu platise constructia a doua nave costiere, in baza unor contracte semnate in 2010.

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs miercuri in orasul german Dortmund, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul publicatia Der Westen.