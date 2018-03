Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Aproape 3 milioane de oameni au urmarit prelegerea Papei Francisc de la TED in 2017. Discursul acestuia a fost filmat la Vatican, iar mesajul s-a putut vedea si auzi la un eveniment TED din aprilie 2017, in Canada.

- Astazi, cardinalul Beniamino Stella va sosi la Bacau, unde, timp de doua zile, va vizita diferite comunitati, printre care manastirea „Surorilor Benedictine Reparatoare ale Sfintei Fete a Domnului Nostru Isus Cristos" din Magura, unde sunt ingrijiti peste 60 de batrani. De asemenea, acesta va vizita…

- Solistul trupei Voltaj e foarte dedicat familiei, chiar daca petrece mult timp și pe scena. Calin Goia s-a implicat in creșterea celor trei copii ai sai inca de cand aceștia s-au nascut. Artistul petrece mult timp pe scena, este solicitat la concerte și, in plus, are și o mica afacere. Mai precis o…

- Incident in stația de taxiuri de la Coreco-Hale din Ploiesti. Potrivit martorilor, unui taximetrist i s-a facut rau la volan in timp ce se afla in stație. Colegii sai au chemat ambulanța, la fața locului ajungand Terapia Intensiva Mobila (foto). Acestuia i se face masaj cardiac.…

- Liviu Dragnea a cazut intr-un delir populist, este un Viktor Orban in devenire, declara la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, membru al grupului socialist din PE. El comenteaza afirmatiile presedintelui PSD la Romania TV privind nevoia de a avea o lege care sa-i sanctioneze pe cei care defaimeaza tara,…

- Social-democratii isi aleg sambata noua conducere. Sunt puse la bataie, in Congresul de sambata, de la Sala Palatului, functia de presedinte executiv, detinuta in trecut de Niculae Badalau, dar si 16 functii de viceprepresedinte. Liviu Dragnea a declarat, zilele trecute, ca nu va cere un…

- O femeie de 61 de ani a fost ranita astazi dupa ce a incercat sa urce intr un autobuzt RATC, s a dezechilibrat si a cazut. Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 martie a.c., o femeie, in varsta de 61 de ani, in timp ce intentiona sa urce autobuzul nr. 43, acesta fiind oprit in statia de pe bulevardul…

- Din cate se pare, cainii nu sunt pasionați de opera. Cel puțin asta ne-a demonstrat-o un patruped din China, care a ieșit pe scena chiar in timpul unui concert de opera și a inceput sa-l traga pe unul dintre artiști de faldurile costumului.

- Zi complicata pentru Razvan Lucescu. Dupa ce a pierdut in minutul 98 al meciului cu Asteras Tripolis si s-a imbrancit cu jucatorii adversi, antrenorul roman a avut parte de un incident neplacut la conferinta de presa de dupa meciul care a pus capat unei serii de patru luni fara infrangere.

- Salvatorii au fost chemati sa intervina de urgenta, la primele ore ale zilei de joi, in ajutorul a doua persoane care au avut de suferit de pe urma unei explozii urmate de un incendiu, ce au afectat cabina unui autotren aflat in parcarea unei firme. S-a intamplat in comuna vranceana Golesti. Alarma…

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- Ahmed al III lea 1703 1730 a fost un ambitios si tenace sultan al Imperiului Otoman, caruia a incercat sa ii dea gloria de altadata. Era pe jumatate grec, dupa mama sa, Evmania Voria, grecoaica din Creta, devenita sultana Emmetulah Rabia Gunus, dupa casatoria cu sultanul Mehmed al IV lea. Ahmed al III…

- Un politist a ajuns la spital sambata dimineata dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce efectua controlul documentelor unui sofer pe care il oprise in trafic, in Capitala, potrivit Brigazii Rutiere citate de Agerpres.ro In jurul orei 4,00 la intersectia Bd. Unirii cu Splaiul Independentei,…

- Un barbat inarmat se afla intr-o cladire din Bruxelles. In apropiere se afla o școala primara. Poliția a stabilit un perimetru de securitate. Massive police operation ongoing in the #Forest area of #Brussels amid suspected presence of armed man/men in a building;…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Papa Francis a decis sa se retraga pentru urmatoarea perioada de la Vatican, urmand ca timpul sa și-l petreaca intre rugaciuni și meditație. Anunțul survine dupa ce noi scandaluri de pedofilie au acaparat instituția religioasa.

- Scene socante intr-un microbuz din judetul Neamt. O femeie imbracata in calugarita, nemultumita se pare de conditiile de transport, s-a razbunat pe o fetita de 12 ani pe care a lovit-o. Si nu doar atat. S-a certat si cu ceilalti calatori acuzandu-i ca sunt betivi si grasi.

- Zeci de pasageri au fost evacuati din avioane dupa un “accident grav” ce a avut loc la Terminalul 5 al aeroportului Heathrow din Londra, potrivit Evening Standard. Nu se știe clar ce s-a intamplat, dar se pare ca au fost ...

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Administratorii Arenei Naționale ar fi luat decizia de a inchide parcarea subterana dupa ce o bucata din tavan s-a desprins și a cazut. Astfel, pentru moment, spectatorii nu mai au acces in parcare, potrivit TV Telekom Sport. Arena Nationala si-ar putea schimba NUMELE. Pierderi de 3,2 milioane…

- Un barbat de 34 de ani din Naberejnie Celnai, un oras din republica rusa Tatarstan, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor in urma unui eveniment care i-a socat pe localnici.Potrivit lifenews.

- Un adolescent a fost injunghiat intr un autobuz din Iasi. Martorii spun ca baiatul de 14 ani arunca pe jos coji de seminte si facea galagie. Un barbat i a atras atentia si s a enervat foarte tare atunci cand copilul i a raspuns obraznic. A scos un cutit si l a injunghiat la doar cativa centimetri de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Departamentul american al Apararii a prezentat o inregistrare video care surprinde apropierea periculoasa a unui avion de vanatoare rus de o aeronava americana de recunoastere, in spatiul aerian international al Marii Negre. „Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura…

- Pasagerii cursei Londra- Sibiu de luni seara au fost martorii unui eveniment mai puțin obișnuit. Imediat dupa aterizare în avion au urcat doi polițiști care l-au luat cu ei pe unul dintre pasageri.

- Un barbat în vârsta de 46 de ani, angajat la serviciul de salubritate din Husi, Vaslui, a ajuns, luni, la spital, dupa ce un coleg cu care lucra la deszapezire l-a lovit din greseala cu lopata si i-a taiat nasul.

- La 27 ianuarie 1388 Petru I Musat al Moldovei acorda regelui Poloniei Wladislaw al II-lea Jagello un imprumut de 4000 de ruble de argint pe termen de trei ani, primind in schimb, ca amanet, orasul Halici si ținutul vecin al Pocutiei, care puteau fi ocupate de domnul Moldovei in caz de nerespectare a…

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, sustine ca exista suspiciuni ca mai multe institutii ar fi fost implicate în traficul de organe si ca va cere explicatii publice în acest sens. "Traficul de organe se facea…

- Incident șocant și deosebit de grav la morga Spitalului Huedin. Membrii unei familii din comuna Poieni au trecut prin momente de groaza cand s-au dus la morga sa ridice cadavrul unei rude. Doua fiice și un nepot al femeii decedate au suferit un șoc cand au intrat in morga sa ridice sicriul. Femeia decedata…

- Papa Francisc a coborât din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, în ultima sa vizita în Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Incident neplacut in timpul partidei din campionatul Portugaliei intre Estoril și FC Porto.2.500 de fani au fost evacuați de urgența, dupa ce organizatorii partidei au descoperit fisuri in structura stadionul "Antonio Coimbra" și au decis sa opreasca partida.

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Incident neplacut in timpul partidei din NHL dintre Montreal Canadiens și Boston Bruins. Atacantul echipei canadiene Phillip Danault a fost scos pe targa de pe teren, dupa ce a fost lovit cu pucul in cap.

- Hotel de Glace, aflat la aproximativ 35 de minute distanta de orasul Quebec, este cunoscut pentru frumoasele sale camere...facute din gheata.Totusi, un incendiu a fost raportat in una dintre camerele ocupate de doi dintre oaspetii hotelului.

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza, noteaza Daily Mail, citeaza libertatea.ro.Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei.

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Papa Francisc a primit la Vatican o trupa de circ in timpul audientei saptamanale. Spectacolul oferit de acrobati i-a incantat pe toti cei prezenti, care au aplaudat la scena deschisa. Suveranul pontif a vorbit in timpul audientei despre semnificatia Craciunului.

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah, sudul SUA,…

- Papa Francis a transmis un indemn la solidaritate in timpul slujbei de Craciun de la Vatican. Suveranul pontif i-a indemnat pe credincioși sa nu ignore situația imigranților „alungați de pe teritoriile lor”, informeaza stiri.tvr.ro. In traducere din latina “Catre Cetate ...

- In mesajul sau de Craciun, Papa Francisc a cerut respect pentru imigranti si cei fortati sa-si paraseasca locuintele si tarile. Cel putin 10.000 de oameni au fost in basilica Sfantul Petru, din Vatican, ca sa asiste la slujba oficiata de acesta, aseara. Alte cateva mii de persoane au fost in piata din…

- Politicienii au inceput sa faca, duminica, tradiționalele urari de sarbatori, printre cei care au fost primii numarandu-se ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, dar și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. „Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Craciunului, gandurile…

- Trei turiști turci au fost arestați la Muntele Templului din Ierusalim, conform mai multor reportaje ale mass-media turce de sambata. Se pare ca turiștii au fost arestați vineri pentru atacarea ofițerilor de poliție de la fața locului, aceștia fiind reținuți și interogați pana la aceasta ora.