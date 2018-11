Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile britanice au mobilizat miercuri aeronave Typhoon pentru a intercepta mai multe aeronave, suspectate ca aparțin Rusiei, care zburau in apropierea spațiului aerian din Marea Britanie, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Aeronavele Typhoon au fost mobilizate azi ca masura de…

- Avioane de lupta canadiene au interceptat, din Romania, un avion militar rus care se apropia de spatiul aerian NATO, deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul canadian al Apararii, citat de presa canadiana.

- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat in apropierea spațiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat ca acesta este modul Federației Ruse de atesta forțele romanești și ale NATO. Aparatul – un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 – a fost…

- Avioane canadiene de la Baza Mihail Kogalniceanu au interceptat un avion rusesc in apropierea spațiului aerian romanesc. Este vorba despre un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 care zbura deasupra Marii Negre .

- Doua avioane militare nigeriene au fost implicate intr-un accident in timpul repetițiilor pentru un spectacol aviatic, au transmis vineri reprezentanții forțelor aeriene din Nigeria, adaugand ca nicio persoana nu a fost ranita, relateaza Reuters.„Confirmam un incident aviatic in care au fost…

- Un pasager a fost dat jos dintr-un avion in India dupa ce a incercat sa dea buzna in cockpit ca sa iși incarce telefonul. Incidentul a avut loc in timp ce aernoava – o cursa interna – se pregatea de decolare de pe aeroportul din Mumbai, cu destinația Kolkata.

- Canada trimite cinci avioane CF-18 Hornets in Romania pentru a participa la misiunea Enhanced Air Policing sub comanda NATO, din septembrie pana in decembrie 2018, a anuntat joi Ministerul canadian al Apararii...

- Un avion de lupta spaniol Eurofighter, parte a misiunii NATO din tarile baltice, a lansat din greșeala o racheta ”aer-aer”. Incidentul a avut loc la nord de orașul Otepaa, din Estonia, in zona prevazuta pentru exercitii militare, la o altitudine de 3-7,5 kilometri, care este interzisa aeronavelor civile,…