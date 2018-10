Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat deja dreptate unui numar de doi prizonieri de la Guantanamo, Abd al-Rahim al-Nashiri (contra Romaniei) si Abu Zubaydah (contra Lituaniei), care afirmau ca au fost detinuti in secret in aceste tari intre 2004 si 2006 si ca au fost supusi la diverse forme de violenta morala si fizica. Nici autoritatile de la Bucuresti si nici cele de la Vilnius nu au recunoscut pana in prezent existenta inchisorilor secrete pe teritoriul lor si cele doua tari doreau, in consecinta, sa faca apel.

Judecatorii CEDO au decis in unanimitate sa respinga aceste cereri