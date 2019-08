Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati in varsta de 39 de ani, respectiv 27 de ani, unul cu domiciliul in judetul Bihor, iar celalalt din comuna Hoparta, judetul Alba, sunt ”beneficiarii” unor condamnari la inchisoare cu executare dupa ce au talharit un batran in varsta de 83 de ani.

- In august 2018, la cateva luni de la nunta lui Harry și a fostei actrițe americane Meghan Markle, prințul a fost vizat de un mesaj publicat pe platforma de micro-blogging Twitter, prin care era amenințat cu moartea. Intr-o imagine, fiul cel mic al prințului moștenitor Charles era prezentat cu o arma…

- Un tanar care l-a amenintat cu moartea pe printul Harry al Marii Britanii, pentru ca s-a casatorit cu “metisa” Meghan, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare. In august 2018, la cateva luni de la nunta lui Harry cu fosta actrita americana Meghan Markle, printul a fost vizat de un mesaj…

- Imaginea a fost partajata pe rețelele sociale in luna august a anului trecut, la doar cateva luni dupa ce Ducele de Sussex s-a casatorit cu Meghan Markle. Fotografia respectiva conținea și mesajul „ne vedem mai tarziu, tradatorule de rasa”, potrivit Mirror. Tanarul a fost reținut…

- ''Daca viitorul premier este suficient de nesabuit incat sa incerce sa dea curs unui Brexit fara acord fara sa obtina consimtamantul acestei Camere, ori sa intrerupa activitatea parlamentului pentru a forta un Brexit fara acord, atunci parlamentul are mijloacele sa impiedice acest lucru'', a spus…

- Kalusi Robert, detinutul de la Penitenciarul Aiud care a amenintat cu moartea o femeie psiholog a primit pedeapsa finala de 8 ani, 4 luni si 223 zile de inchisoare, respectiv aproape 9 ani dupa gratii. Barbatul a fost judecat pentru ultraj, influentarea declaratiilor si razbunarea pentru ajutorul dat…

- Un detinut de la Penitenciarul Aiud l-a amenintat cu moartea, printr-o scrisoare, pe presedintele Klaus Iohannis, care a refuzat sa-l gratieze. Barbatul a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor. Administratia Prezidentiala a depus o plangere pe numele barbatului, transmite News.ro. Potrivit…

- Scandal monstru provocat de un roman la bordul unui avion care pleca de la Londra spre București. Barbatul care, potrivit martorilor, se afla sub influența bauturilor alcoolice, le-a amenințat cu moartea p...