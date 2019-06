Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Noua Zeelanda a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare deoarece a distribuit un videoclip ce conținea imagini de la atacurile comise in luna martie asupra a doua moschei din Christchurch. 51 de oameni au fost uciși in urma incidentului sangeros. In varsta de 44 de ani, Philip Arps…

- Barbatul australian acuzat ca a ucis 50 de musulmani in atacurile cu arme asupra a doua moschei din Christchurch va infrunta 50 de acuzații de crima și 39 de tentative de crima, a anuntat joi poliția din Noua Zeelanda, relateaza Reuters potrivit mediafax. "Alte acuzatii sunt inca in discuție",…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a confirmat miercuri existenta unei legaturi de natura financiara intre autorul masacarului de la Christchurch, soldat cu 50 de morti pe 15 martie, si Miscarea Identitara din Austria, relateaza Reuters.

- 15 martie 1019. Ziua in care omenirea a incremenit in fața televizorului, uitandu-se cu groaza la masacrul produs de un barbat din Christchurch, Noua Zeelanda. Atunci, cincizeci de persoane și-au pierdut viața dupa ce Brenton Harrison Tarrant, un australian de 28 de ani a deschis focul, filmand intregul…

- Victimele masacrului din Noua Zeelanda sunt conduse pe ultimul drum. Corpurile neinsufletite ale unui barbat si a fiului sau au fost depuse intr-un cimitir chiar in apropierea uneia dintre moscheile atacate.