- Șase fete, printre care doua dintre care sunt minore, din familii social vulnerabile și din satele din Moldova erau obligate sa se prostitueze contra cost de catre o grupare infractionala specializata.

- Un buzoian in varsta de 24 de ani a primit 5 ani de inchisoare cu executare dupa ce, alaturi de un prieten, a snopit in bataie un om al strazii. Fapta s-a petrecut in primavara acestui an, in municipiul Brașiv. Tanarul nu a mai ieșit din arest de pe data de 31 martie, fapta sa fiind considerata una…

- Cei doi tineri care, in martie, au batut cu bestialitate un barbat de 66 de ani, intr-un pasaj din centrul Brașovului, au fost condamnați la 6 ani, respectiv la 5 ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Brașov nu este definitiva. Unul dintre tineri a fost condamnat, in prima instanta, la 6 ani, o luna…

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Stefan, a fost eliberat conditionat din penitenciar. Masura a fost luata ca urmare a unei decizii definitive a magistratilor de la Tribunalul...

- Referindu-se deopotriva la rezolutia votata in Parlamentul European si la prezentarea raportului MCV pentru Romania, Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul “Dragnea-Dancila”, numindu-l, o data in plus, un “accident al democratiei”. “Aceste doua chestiuni reprezinta, intr-adevar, doua note foarte,…

- Kim Kardashian a vizitat, in mare secret, una dintre mai de temut inchisori din lume, San Quentin. Penitenciarul de maxima siguranța se afla in nordul Californiei și adapostește cei mai periculoși criminali ai Statelor Unite. Deși in incinta acesteia au loc zilnic conflicte intre bande -violuri, batai,…