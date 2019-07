Stiri pe aceeasi tema

- Un fost asistent medical a fost condamnat la inchisoare pe viata de un tribunal din orasul Oldenburg din nord-estul Germaniei, fiind acuzat ca a provocat moartea a 85 de pacienti pe care i-a avut in grija in doua spitale, scrie mediafax.ro.

- Mai multi adolescenti din Marea Britanie, care au injunghiat anul trecut un baiat dintr-o gasca rivala si l-au filmat in timp ce gemea de durere, au primit The post Adolescenti condamnati la 71 de ani de inchisoare, dupa au luat viata unui baiat si l-au filmat in timp ce gemea de durere appeared first…

- Bilantul atacului comis cu vehicul-capcana este de cel putin noua morti. Printre persoanele ucise figureaza fostul ministru de Externe Hussein Elabe Fahiye, care acum era consilier prezidential.Alte 13 persoane au fost ranite in atentat. Citeste si Teroristi ucisi de serviciile de…

- Regina escrocheriilor a ajuns dupa gratii. Anna Sorokin, cetateana germana nascuta in Rusia, a inselat mai multe hoteluri, restaurante, banci si chiar o companie aeriana din SUA, dandu-se drept o aristocrata germana. Suma prejudiciului se ridica la aproape 300 de mii de dolari.

- Tanarul din Alba Iulia condamnat pentru uciderea unei prostituate, va sta, in final, 25 de ani si 8 luni de ani dupa gratii. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat joi, 9 mai, sentinta definitiva in dosarul in care Pandelea Mihai (29 ani) a fost judecat pentru tentativa de evadare din Penitenciarul Aiud.

- Guvernatorul statului Georgia, Brian Kemp, a semnat marți, una dintre cele mai restrictive legi privind avortul. Daca aceasta va intra in vigoare femeile care fac intrerupere de sarcina dupa 6 saptamani risca inchisoare pe viața. Legea interzice orice avort odata ce se detecteaza o bataie a inimii fetusului,…

- David si Louise Turpin din statul american California (sud-vest) au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata, pentru sechestrarea si torturarea a 12 din cei 13 copii ai lor, pe care i-au tinut in lanturi, i-au neglijat si i-au maltratat decenii la rand, cuplul putand cere eliberarea conditionata…

- Opt persoane si-au pierdut viata duminica in timpul furtunilor puternice care au lovit sudul Statelor Unite, relateaza luni dpa. Potrivit mass-media, opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii…