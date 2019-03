Închisoare pe viaţă pentru un bărbat care îşi otrăvea colegii Tribunalul din Bielefeld a emis, de asemenea, un ordin de detentie preventiva, care l-ar putea face neeligibil pe condamnat pentru eliberare conditionata dupa executarea a 15 ani de inchisoare, posibilitate de eliberare ce este prevazuta de codul penal german, dar care in cazul sau nu se va aplica, dat fiind caracterul deosebit de periculos al faptei comise. Klaus O. lucra pentru o companie din orasul Schloss Holte-Stukenbrock. Faptele sale au fost descoperite dupa ce un coleg a gasit o pudra alba presarata pe sandvisul sau. O camera de supraveghere instalata in graba l-a surprins apoi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

