- Sase presupusi membri ai gruparii jihadiste Stat Islamic au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in atentatul sangeros din 2016 pe aeroportul Ataturk din Istanbul, potrivit mass-media de stat, citata de AFP preluata de Agerpres. Suspectii condamnati…

- Franța comemoreaza 3 ani de la atentatele sangeroase din noiembrie 2015. Teroriștii au omorat atunci 130 de oameni și au ranit peste 500. Atentatul a fost revendicat de organizația terorista Stat Islamic.

- Un numar de 24 de detinuti, un gardian si un soldat au fost ucisi intr-o revolta declansata intr-o inchisoare din nordul Tadjikistanului, unde se afla membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI), au declarat surse de securitate, relateaza AFP.Fortele speciale din aceasta tara din…

- Serviciul federal de securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat marti arestarea in Tatarstan a 18 presupusi membri ai gruparii teroriste Stat Islamic (SI) care pregateau atacuri teroriste, relateaza Xinhua. FSB a precizat intr-un comunicat ca cei arestati sunt suspectati ca au creat o celula secreta…

- Procesul presupusului criminal a inceput in Olenburg cu un moment de reculegere in memoria victimelor. Detectivii au descoperit ca Niels Hogel le-ar fi administrat pacientilor lui din doua spitale din nordul Germaniei doze mortale de medicamente. Scopul criminalului era acela de…

- Sase persoane au fost condamnate luni la inchisoare pe viata pentru un atentat cu masina-capcana care s-a soldat cu 29 de morti la Ankara, in februarie 2016, si care a fost revendicat de o miscare kurda armata, potrivit agentiei de presa Anadolu, preluata de AFP. Cei sase acuzati au fost condamnati…

- Un barbat in varsta de 21 de ani din nordul Londrei, sustinator al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru complot in vederea asasinarii premierului britanic Theresa May, relateaza agerpres.ro.