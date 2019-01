Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a dispus ieri condamnarea unui psiholog din Constanta la cinci ani si opt luni de inchisoare cu executare contopire cu alte pedepse . Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Psihologul a fost trimis in judecata in cauze separate atat de…

- Dosarul in care Gheorghe Hansa, fostul primar din Cernavoda, a fost condamnat, in prima instanta, la patru ani si zece luni de inchisoare cu executare va merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta dupa ce una dintre persoanele inculpate si condamnate alaturi de Gheorghe Hansa a atacat decizia Judecatoriei…

- Curtea de Apel Timisoara a emis o noua sentinta impotriva fostei judecatoare Florita Bolos, aflata in inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa de sapte ani de inchisoare primita in doua dosare de coruptie.

- Patru ani de inchisoare pentru soferul din judetul Tulcea, care a provocat, in ianuarie 2016, un accident rutier soldat cu decesul unui tanar in varsta de 19 ani din Alba, este pedeapsa decisa de Judecatoria Alba Iulia. Decizia pe fond a fost pronuntata joi, 8 noiembrie 2018, si poate fi contestata…

- Omul de afaceri și patronul Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un dosar de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. Decizia luata de magistrații Tribunalului București…

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar de ucidere din culpa in care un sofer a fost trimis in judecata pentru provocarea unui accident cu doi morti si trei raniti. Accidentul s-a petrecut in iulie 2016 la un nod rutier de pe A1.

- Fostul primar al comunei buzoiene Cochirleanca, Ilie Nicolae, de la PSD, a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiesti la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si frauda in obtinerea de fonduri europene.Solutia instantei a fost publicata miercuri, 17 octombrie, fiind definitiva.…