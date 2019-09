Stiri pe aceeasi tema

- "Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta (...) Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat.(...) Si in Romania mediul economic are nevoie…

- Propunerea ministrului Teodorovici de condamnare la inchisoare pentru cei ce se fac ca ploua, „uitand” sa plateasca taxele, a facut ceva valuri. Astfel, expertii au gasit cinci hibe la proiectul lui Teodor-ovici. leri, „Realitatea.net”, unul dintre putinele site-uri romanesti de informare, preluand…

- "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.Retinerea…

- Documente atasate: Proiect lege nepleta impozitelor „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau…

- "Le-am stricat niste blaturi si ma bucur de chestia asta. Ceea ce este cel mai important si ce am incercat sa stric si eu, ce a incercat si domnul Tariceanu, este acest dolce far niente, domne', dupa 27 mai, doamna Dancila a scapat de Dragnea, deci mergem mai departe la fel. A fost cel mai…

- Cozmin Gușa a facut la Realitatea TV o analiza complexa referitoare la ceea ce se intampla in Romania, in contextul crimelor monstruoase de la Caracal."De vreo 15 ani, Romania la nivel european este pe locul 1 la traficul de carne vie, avem cele mai multe prostituate din interiorul UE. Asa…

- Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV, la emisiunea "Legile Puterii", moderata de Denise Rifai, afirmațiile premierului Viorica Dancila, care a spus despre violențele din 10 august 2018 ca au semanat cu o lovitura de stat."Ar fi grava afirmatia, daca as banui-o pe doamna Dancila ca are proprietatea…

- Tarom, primarii, teatre, ministere, Academia Romana, pensionari – toți incep sa tremure. Sub presiunea pomenilor nesustenabile, guvernul Dancila incepe taierile de venituri, concedierile și comasarile din administrația publica. Le face in stilul PSD, al dublului discurs: anunța public ca nici vorba…