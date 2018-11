Inchinare in Mica Mecca Suntem cu toti aici in sarbatoare, La mecca noastra mica din Ardeal, Dorim sa fim cinstiti de sfantul soare, C-o raza de lumina in pocal. Si-n catedrala cea dumnezeiasca, Noi cu smerenie mare sa intram, Si in genunchi cu piosenia noastra, Spre tatal cel ceresc sa ne rugam. Sarbatorim aceasta zi sublima, Ca buni romani,ca niste muritori, Ce n-au uita de datina strabuna, Si de istoria care-ti da fiori. Tu,nu uita,ca-n Dacia cea straveche, Un cap de lup deasupra flutura, Nu te culca pe-a altora ureche, Caci numai tara asta e a ta. Cand domn Mihai intra-ta in cetate,…