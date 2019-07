Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in Baza Sportiva Dinamo din Oradea, alaturi de pirații Mory și Luana, peste 30 de copii au pornit in aventura cautatorilor de comori. Ca in orice vanatoare de comori, harta și indiciile au fost cele mai importante instrumente. Comorile gasite de mici ecologiști au fost cele cinci…

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

- O noua fabrica pentru procuția modelelor Skoda si Volkswagen va fi construita in Turcia sau Bulgaria, informeaza Radio Praga, prelut de Agerpres. Turcia are o infrastructură solidă, dar Bulgaria este o altă opţiune, deoarece este mult mai stabilă din punct de vede politic şi…

- O noua facilitate de productie pentru modelele Skoda si Volkswagen va fi construita in Turcia sau Bulgaria, a anuntat saptamanalul ceh Škodovacky, informeaza Radio Praga, potrivit agerpres.ro.Turcia are o infrastructura solida, dar Bulgaria este o alta optiune, deoarece este mult mai stabila…

- Un sondaj INSCOP publicat la inceputul saptamanii subliniaza coruptia drept principala ingrijorare a romanilor. Peste 84- dintre cei intervievati au indicat acest raspuns, un procent record in ultimul deceniu. Sa mai spuna cineva ca tema anti-coruptiei s-a demodat. De altfel, e suficient sa aruncam…

- Astfel, la noi, dupa cele trei cresteri de preturi successive care au avut loc de-a lungul anului trecut, pretul final a fost de 3,51 eurocenti/kWh de gaz, cu 0,7 centi sub pretul platit de Bulgaria si cu 0,1 centi sub cel platit de Ungaria. Fata de Polonia si Slovacia, pretul a fost cu 0,8 centi mai…

- Planul de remunerare de tipul Stock Option Plan, ce presupune oferirea de acțiuni in cadrul companiei angajatoare salariaților-cheie, in anumite condiții, este mai favorabil fiscal comparativ cu ale altor state din regiunea Europei Centrale și de Est, rezulta dintr-o analiza Deloitte Romania. Analiza…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…