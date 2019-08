Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a finaliza din timp lucrarile inainte de revenirea timisorenilor din concediu, Primaria Timisoara se grabeste sa termine investitia la drumuri efectuata in zona centrala a orasului. In concluzie, timp de sase zile se blocheaza total circulatia, cate doua pentru cate o zona. Zona vizata este…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara a informat, astazi, ca traficul rutier va fi complet inchis pe mai multe strazi din centrul orașului, la sfarșitul lunii august. Decizia a fost luata ca urmare a lucrarilor de reparații care se desfașoara in zona. „Pentru executarea lucrarilor de asternere…

- Va reamintim, mai multe strazi și piețe din zona centrala a Timișoarei au fost restricționate pentru șoferi, pana in septembrie. In perioada 15 iulie – 9 septembrie se lucreaza pentru largirea carosabilului pe urmatoarele strazi: Martin Luther, Hector, Bd. I.C. Bratianu, Michelangelo, str.…

- Atenție, șoferi! Evitați zona centrala in acest sfarșit de saptamana. Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada Michelangelo, precum si pe str. 20 Decembrie 1989…

- Primaria Timișoara a anunțat, astazi, ca s-au aprobat de catre Comisia de circulatie a municipiului Timisoara mai multe restricții de trafic in centrul orașului. ”S-a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada…

- Primaria Timișoara a facut un anunț important adresat șoferilor din oraș. Reprezentanții instituției informeaza ca, incepand de luni, 1 iulie, zeci de strazi din cartierele Timișoarei vor fi spalate, iar angajații noului operator de salubrizare stradala vor interveni cu maturi. Astfel, șoferii sunt…