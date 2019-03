Închiderea chimiei a adus o explozie a importurilor. Sute de milioane de euro ies anual din România Suma reprezinta contribuția pe care romanii o fac, an de an, la crearea de locuri de munca in alte țari. Din cele 7 miliarde, aproape 400 de milioane de euro reprezinta deficit pe ingrașaminte chimice, un capitol la care, pana nu demult, aveam o balanța excedentara. Astfel, daca la ceea ce inseamna petrochimie, inca din anii 2.000 suntem pe deficit (in creștere an de an, pentru ca necesarul a crescut odata cu economia), capacitațile industriale inchizandu-se una dupa alta(RAFO, Carom, ultimul exemplu, Oltchim), la capitolul ingrașaminte, faptul ca importam mai mult decat exportam este de data… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

