SC WHITE KISS SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, Nr. 2, Spatiu comercial –Etaj, Bl. D4A, Județul Dolj, anunta incheierea proiectului „DEZVOLTAREA WHITE KISS SRL PRIN ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE” cod SMIS 113247, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. Data inceperii…