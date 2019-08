Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- NIZAROM CONSTRUCT SRL a incheiat contractul de finanțare nr. 157 din 26.07.2017, cod SMIS 102162, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism…

- ADVERTORIAL. S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul in Timisoara, Str. Valeriu Braniste Nr. 5, ap.2, judetul Timis, CUI 29290603, J J35/2386/01.11.2011, a implementat proiectului cu titlul: „Dezvoltarea activitatii medicale a societatii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoza”, cod SMIS…

- 25 iunie 2019 SC PREMAR COM SERV SRL, cu sediul in Sat Dobroteasa, Comuna Droboteasa, Judetul Olt, anunta incheierea proiectului „Dezvoltarea firmei SC PREMAR COM SERV SRL” cod SMIS 116532, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor…

- SC GEKKO & NEKA INVEST SRL, cu sediul in Municipiul Tirgu Jiu, Str. Dumitru Frumuseanu, Nr. 14, Camera 7, Județul Gorj, anunta incheierea proiectului „Dezvoltarea durabila a firmei GEKKO & NEKA INVEST SRL” cod SMIS 113095, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Comunicat de presa Data 29.05.2019 Finalizarea proiectului „Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje” S.C Autonova SA , in calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectul „ Modernizarea activitatii prin achizitia de utilaje”, cod SMIS 112707, finanțat prin…

- Comunicat de presa Data: 29.05.2019 CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE LUMEA COPIILOR UAT ORAS ODOBESTI anunța semnarea in data de 19.04.2019 a contractului de finanțare nr.4225/19.04.2019, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate de Autoritate de Management…

- Comunicat de presa 28 mai 2019 Reabilitare energetica și lucrari conexe la corpurile C5, C6 și C7, Str. Cuza Voda nr. 56 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea, in calitate de beneficiar al contractului de finantare semnat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in…