Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu mai au interdictie de a detine rachete cu raza medie de actiune lansate de la sol incepand de vineri, odata cu retragerea din tratatul cu Rusia privind controlul armelor, insa fondurile pentru testarea si dezvoltarea de rachete s-ar putea epuiza in curand, potrivit unor oficiali…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a efectuat joi o vizita fulger in Italia, a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- Președintele turc Tayyip Erdogan și omologul sau rus, Vladimir Putin, au decis ca trebuie sa inființeze cat de curand un grup de lucru pentru situația din nord-vestul Siriei, a declarat miercuri Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, relateaza Reuters potrivit mediafax. De asemenea,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va avea o intrevedere cu presedintele rus Vladimir Putin in timp vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, informeaza AFP si Reuters. Ministrul american de externe se va intalni…