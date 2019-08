Stiri pe aceeasi tema

- 'Noi am propus SUA si altor tari membre NATO sa ia in considerare posibilitatea de a anunta un moratoriu asupra desfasurarii armelor cu raza intermediara de actiune', a afirmat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov intr-un interviu acordat TASS. 'Acesta ar fi un moratoriu comparabil cu…

- Moscova vrea sa vanda Turciei cel mai recent model de avion de lupta al sau, dupa ce Statele Unite au exclus partea turca din programul de dezvoltare a aparatului de a 5-a generație F-35. Șeful companiei ruse de stat Rostec, Serghei Cemezov, a declarat ca Rusia ar dori sa vanda Su-35 daca Ankara „manifesta…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova si Washingtonul "au dispus ca ministrii lor de externe tari sa inceapa consultarile" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informeaza AFP. "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui…

- Ministrii apararii din statele membre NATO vor discuta miercuri urmatorii pasi in cazul in care Moscova mentine un sistem de rachete despre care SUA afirma ca va permite atacuri nucleare rapide asupra Europei si va incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, informeaza Agerpres. Desfasurarea…

- Ministrii apararii din statele membre NATO vor discuta miercuri urmatorii pasi in cazul in care Moscova mentine un sistem de rachete despre care SUA afirma ca va permite atacuri nucleare rapide asupra Europei si va incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Desfasurarea de catre Washington…

- Desfasurarea de catre Washington a sistemelor terestre pentru rachete in apropierea granitelor Rusiei ar putea conduce la o situatie periculoasa comparabila cu criza rachetelor din Cuba, a declarat luni viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de Reuters. Rusia a criticat puternic planurile…

- Rusia a acuzat vineri SUA de exacerbarea deliberata a tensiunilor periculoase in jurul Iranului si ca duc situatia in prag de razboi, informeaza Reuters, citand agentia de presa rusa RIA Novosti. Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a invitat Washingtonul sa cantareasca posibilele…