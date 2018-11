Incertitudinile Brexit-ului afectează cooperarea militară între Marea Britanie şi Uniunea Europeană Premierul britanic Theresa May doreste sa forjeze cu UE un nou tratat in domeniul securitatii incepand din 2019, insa Consiliul European considera ca aceasta problema este prea importanta pentru a fi ”innecata” in negocierile Brexitului. Scepticismul unor politicieni britanici fata de proiectul acordului retragerii din UE nu permite abordarea dosarului Apararii, au declarat cinci diplomati care participa la aceste negocieri. ”Sa se vorbeasca despre securitate este prea sensibil, acum, in timp ce totul este in suspans la Londra, (iar) problema implicarii britanice post-Brexit era… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

