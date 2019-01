Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…

- Curtea Europeana de Justiție a decis, luni, ca Marea Britanie poate renunța la ieșirea din UE fara permisiunea celorlalte 27 de state ale blocului comunitar. Curtea Suprema a Scotiei a anuntat, la inceputul lunii octombrie, ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru o hotarare preliminara…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…

- Camera Comunelor a aprobat azi seara un proiect de motiune elaborat de sase partide de opozitie prin care Guvernul este obligat sa prezinte in intregime raportul de evaluare juridica a Acordului dintre Londra si Bruxelles pe tema Brexit.

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de iesire din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). "Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune Curtii de Justitie sa declare ca Articolul…

- Deputati conservatori i-au cerut premierului Theresa May sa stabileasca un termen pentru a demisiona in schimbul oferirii sustinerii in Parlament pentru Acordul pe tema Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times.

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, scrie agerpres.ro.''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale.

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…