- Cancelara Angela Merkel, care conduce Germania de 12 ani, se afla intr-o situatie delicata dupa esuarea negocierilor de pana acum pentru formarea guvernului. Un sondaj ar indica si ca ea nu ii mai convinge pe germani.

- Un Mercedes folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier a declarat luni ca Germania nu trebuie sa se ingrijoreze de lipsa unui guvern, in momentul in care tara se afla in continuare in impas la trei luni dupa alegerile...

- Numarul anchetelor care investigheaza presupuse activitati teroriste a crescut considerabil in Germania in 2017, depasindu-l de aproximativ cinci ori pe cel din anul trecut, a comunicat sambata Parchetul federal din Karlsruhe.

- Revoltele au redesenat o realitate fara Cortina de Fier. Zidul Berlinului s-a prabușit cu zgomot și a fost dezmembrat cu mainile goale. Ritmul reconstrucției a fost diferit in țarile din regiune.

- Nu se știe exact unde a aparut prima oara bradului de Craciun, insa exista mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute spune ca bradul de Craciun iși are originea in secolul al VII-lea, cand Sfantul Bonifacius a plecat in Germania pentru a preda cuvantul Domnului. Acesta era suparat pentru ca niște…

- Cel putin asta au reclamat clientii din Germania, mai precis „un miros de ars” in automobilele produse de divizia de automobile de lux a grupului Volkswagen. Audi a reactionat, anuntand ca va rechema in service 330.000 de vehicule diesel din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce…

- Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit ca ar fi fost membru al gruparii jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de cateva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orasul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat ca Dasbar a a incercat, incepand cu luna septembrie,…

- Viorel Filimon, intre primii trei antrenori de tenis de masa din lume in 2017. Germanul Jorg Rosskopf a fost desemnat cel mai bun, in cadrul Galei ITTF Star Awards 2017, care a avut loc saptamana trecuta in Astana, Kazahstan. Viorel Filimon, antrenorul lotului național de senioare, campioane europene…

- Cofondatorul si directorul tehnic al unuia dintre cele mai mari site-ul de tranzactionare a monedetelor virtuale Bitcoin.com, Emil Oldenburg si-a vandut toate criptomonedele pentru ca, potrivit spuselor sale, sunt...

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Norvegianul Anders Fannemel a produs sambata surpriza in Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile, impunandu-se la limita in fata liderului german Richard Freitag, pe trambulina de la Engelberg, in Elvetia. Diferenta dintre cei doi a fost de numai o zecime de punct, pozitia a treia fiind ocupata de polonezul…

- Evolutia reformelor in Republica Moldova, cooperarea moldo-germana, dar si prioritatile Executivului pentru anul 2018, au fost discutate astazi de premierul Pavel Filip si ambasadorul Andreas Peschke, Imputernicit pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrala din cadrul Ministerului

- Germania va aloca o noua subvenție Moldovei, in valoare de pina la 10 milioane de euro, pentru dezvoltarea suplimentara a sistemului de alimentare cu apa și canalizare din raioanele Cahul și Cahul. Acest fapt il prevede proiectul de acord dintre guvernele Republicii Moldova și Germania privind cooperarea…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament. Majoritatea armelor au fost furate…

- Olanda va trage la raspundere Germania, in instanta, pentru controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe de autostrada pentru toate autoturismele care circula pe drumurile germane. Este a doua tara care reclama aceasta taxa, dupa ce Austria a dat startul, in octombrie.

- Radu Voina, fost selecționer al naționalei de handbal feminin in perioada 2008-2012, il critica pe selectionerul Ambros Martin pentru selectia pe care a facut-o pentru Mondialul din Germania, unde Romania a fost invinsa in optimi de Cehia, 27-28. "Eu sunt convins ca lotul care a fost la acest Campionatul…

- Fondul European de Investiții (FEI) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) au semnat recent un document, care faciliteaza acordarea de credite cu dobanda redusa, pentru fermierii romani. In urma acordului semnat de MADR cu FEI, fermierii romani vor avea la dispoziție un fond de 126…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export este…

- BMW M5 se intoarce. Cu doar cateva zile in urma, uzina BMW Group din Dingolfing a inceput productia de serie a celei de-a sasea generatii BMW M5. Disponibil in premiera, sistemul de tractiune integrala M xDrive asigura performante dinamice superioare, dar si un control mai bun in utlizarea cotidiana.…

- Pe Regele Mihai, timpul nu l-a iertat. Varsta inaintata si suferinta provocata de cele doua boli crunte l-au ingenuncheat, cu toate eforturile medicilor din Elvetia. Doi ani a luptat Majestatea Sa pentru viata. A ales sa-si ascunda suferinta, pana la capat.

- Fostul consilier pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca însuși președintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rușii pe când actualul lider al SUA era candidat prezidențial, a relatat

- Cateodata noi, cei din Occident, uitam ca viziunea noastra despre lume nu este decat una dintre multele variante posibile. Colapsul negocierilor de la Berlin pentru constituirea coalitiei este departe de a fi o criza nationala. Dar este simptomatic. A venit vremea ca politicienii germani sa realizeze…

- Inceputul anilor 90, imediat dupa Revoluția din Decembrie 1989, mii de copii au luat drumul strainatații, fiind adoptați de familii din Anglia, Germania, Belgia, Olanda și alte țari din Europa,...

- Fostul premier Victor Ponta spune ca aparitia OLAF in dosarul Tel Drum reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartelul” pe care il conduce inca din 2001, dar ca membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi „au o mare sansa sa elibereze partidul…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…

- In 1958, Suedia ceda in finala Campionatului Mondial, pe teren propriu, in fata Braziliei. O Brazilie ramasa in “coma” dupa victoria Uruguay-ului din urma cu opt ani. Sindromul “Maracanazo” inca plutea in aer. Ghiggia marca golul de 2-1 la Rio de Janeiro (pe Maracana), in fata a 199,854 de suporteri.…

- Directorul general al Deutsche Bank, John Cryan, a spus ca raportul dintre angajatii front office, care genereaza venituri, si cei back office, care se ocupa de sistemele interne ale bancii, este "aiurea", acestia din urma putand fi primii inlocuiti de roboti.

- Fostul prim-ministru Ion Sturza este de parere ca interviul cu Vitalie Proca, care a fost facut intr-o "instituție de maxima siguranța din Romania", ar putea insemna ca Vlad Plahotniuc a fost tradat de serviciile romanești, fapt care ar fi "inceputul sfarșitului". Intr-un interviu pentru Jurnal TV,…

- Un tribunal din Passau, Bavaria (sud-est), i-a condamnat marti pe cei doi barbati, in varsta de 28 si 27 de ani, la sase ani si noua luni si la trei ani si trei luni de inchisoare pentru ca au transportat in 2015, in plina criza a migratiei, catre Germania, in conditii periculoase, peste 220 de solicitanti…

- Cele mai tari derby-uri din fotbalul mondial. Meciul Steaua – Dinamo nu este inclus in Top 10. Ce semnifica aceste jocuri, in interpretarea celor de la ”Mirror”, care au intocmit ierarhia, unde subiectiva de vreme ce n-au incaput rivalitați precum Inter – AC Milan sau Olympiakos – Panathinaikos. Boca…

- Primim din ce in ce mai multe informații și mai consistente in sensul ca Romania a inceput sa iși joace in stil mare interesele geopolitice. Mai precis, Guvernul Romaniei. Acesta intreprinde demersuri insistente alaturi de statele de la Visegrad, carora li s-au adaugat și alte țari din fostul bloc…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a depus la Senat un proiect prin care vrea sa modifice legea obtinerii permisului de conducere pentru a include si obligativitatea de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si de a promova un curs de prim ajutor in trafic. Citeste…

- Pentru a „coafa" infrangerea usturatoare suferita de Dragnea, liderii partidului au recurs la un siretlic. Au sustinut ca nu Tudose le-a cerut demisia ministrilor „penali", ci ca acestia ar fi insistat sa demisioneze. Informatiile aparute pe surse de la sedinta CEx arata contrariul. „Au fost discutii…

- Toamna bogata in turnee pentru Ansamblul folcloric „Lugojana” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, coordonat de maestrul coregraf Puiu Munteanu. Artiștii lugojeni vor participa, in perioada 21-23 octombrie, la sarbatoarea orașului Horgau, din Germania, iar in noiembrie vor susține spectacole…

- Aproape 60 de biciclete electrice, in valoare de peste 900.000 de lei, semnalate ca fiind furate din Germania au fost descoperite de politistii de frontiera de la Nadlac la intrarea in tara, intr-un automarfar condus de un roman, barbatul fiind cercetat penal pentru tainuire.Potrivit unul comunicat…

- Peter Crouch și Cristiano Ronaldo au intrat in Cartea Recordurilor 2018. In timp ce atacantul englez de 36 de ani se va regasi in viitoare editie a Guinness Book pentru cele mai multe goluri inscrie cu capul, in Premier League, prezența lui Ronaldo in Cartea Recordurilor se datoreaza prestanței sale.…

- Comisia Europeana a calificat luni drept 'pozitiva' perspectiva ca Germania sa primeasca 200.000 de refugiați pe an, fara a se pronunța asupra legalitații unei cifre prezentate ca un plafon in cadrul familiei politice a cancelarului Angela Merkel, scrie Agerpres.ro.

- Germania era una dintre echipele calificate la Mondial inaintea ultimei etape, insa nemții au facut chiar și așa spectacol, in partida de pe teren propriu cu Azerbaidjan. Leon Goretzka, fotbalistul celor de la Schalke, a marcat primul gol al nemților cu o execuție demna de jocurile pe calculator. ...

- Moldovenii care muncesc legal in Germania, la atingerea varstei de pensionare, vor putea beneficia de pensie din acest stat. Totodata, cetatenii Republicii Moldova vor fi asigurati, dupa caz, cu pensii de dizabilitate cauzata de boli obisnuite, pensii si indemnizatii de dizabilitate cauzata de accidente…

- Firma de avocatura PeliFilip a asistat UBM, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari europeni, la vanzarea parcului logistic Chitila Logistic Park catre CTP, trazactie de 17,1 milioane euro, derulata in septembrie. Chitila Logistic Park (CLP) dezvoltat de UBM in perioada 2007 - 2009…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele sunt ranite in nordul Germaniei din cauza intemperiilor asociate Furtunii Xavier, relateaza publicatiile Die Welt si Suddeutsche Zeitung, citate de mediafax.ro.

- Prima scrisoare de punere in intarziere se refera la analizarea regulata a piețelor de telecomunicații relevante. Autoritațile naționale de reglementare trebuie sa efectueze, la fiecare trei ani, analize ale piețelor de telecomunicații care fac obiectul reglementarii UE, in temeiul cadrului juridic…

- "Romania a fost un mare exportator de grau de foarte mare calitate, care avea un pret dublu fata de graul provenit din Italia sau Germania, insa de patru ani de zile am suspendat programul de verificare al calitatii de grau. Graul romanesc este de exceptionala calitate, care poate concura cu cel din…

- Din cauza cumularii efectelor negative ale taxei clawback, politicii de pret si a cresterii costurilor, APMGR estimeaza ca pretul multor medicamente va ajunge mai mic decat costul de productie, ceea ce va duce la delistarea acestora in Romania. Medicamentele care vor fi delistate se vor adauga celor…

- Administratia Dezinteresului si Incompetentei, pe scurt A.D.I. Deseuri, ne anunta ca, de la 1 Octombrie, Supercom va ridica doar deseurile colectate selectiv. Ca sa ne intre bine in cap, avand in vedere preavizul de doar trei zile, ne si ameninta cu amenzi de pana la 300 de lei. De parca noi n-am vrut…

