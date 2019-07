Începutul sfârşitului a avut loc pentru el cu 204 ani în urmă. Aşa a fost răpusă o legendă Astazi se împlinesc 204 de ani de la exilarea lui Napoleon Bonaparte, lider marcant al secolului XIX, pe insula Sfânta Elena. El si-a petrecut ultimii sase ani din viata aici, sub supraveghere britanica. Conditiile în care a murit marele lider francez, la vârsta de 51 de ani, sunt si acum neclare. Exista doua teorii populare în aceasta privinta. Una dintre ele explica moartea lui Bonaparte ca fiind posibila în urma otravirii cu arsenic. Cealalta pune decesul lui pe seama unui cancer la stomac. Exilul pe Sfânta Elena si tratamentul la… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

