Începutul de an aduce creşteri salariale pentru bugetari De la 1 ianuarie, bugetarii beneficiaza din nou de o crestere salariala, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o majorare pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui sa creasca, potrivit Legii salarizarii, cu 25% din diferenta din ceea ce este prevazut in Legea salarizarii pentru anul 2022 si valoarea din decembrie 2018. Pe de alta parte, conform Ordonantei de Urgenta, toate sporurile vor ingheta la nivelul din 2017”, a declarat, pentru Mediafax, Bogdan Hossu, presedintele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

