Început prost de an! Românii cărora le-a scăzut salariul cu 20% In luna februarie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4819 lei, cu 0,4% mai mic decat in luna ianuarie 2019, conform Institutului Național de Statistica. Cei mai napastuiți sunt lucratorii din industria extracției de metale, care au primit cu 20% mai puțin. Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna ianuarie 2019 au fost determinate de acordarea in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri. De asemenea, scaderile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

