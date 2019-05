Oamenii legii ancheteaza un caz sensibil care a fost inregistrat sambata, in satul Harpasesti, comuna Popesti. O tanara de doar 20 de ani a ajuns la spital cu rani grave dupa ce ar fi fost batuta violent de concubinul ei. Individul ar fi agresat-o pe iubita sa doua zile, timp in care, potrivit declaratiei tinerei, ar fi abuzat-o si sexual. Victima a ajuns la Spitalul de Urgente „Sfantul Spiridon" in data de 4 mai. Medicii au diag (...)