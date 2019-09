Început de polemică la Bruxelles asupra postului de comisar ce leagă migraţia de ''modul nostru de viaţă european'' Grecul Margaritis Schinas, a carui tara se afla in prima linie a sosirii migrantilor, va fi comisarul european insarcinat cu aceasta agenda si se va numara de asemenea printre vicepresedintii Comisiei Europene care-si va incepe activitatea din 1 noiembrie.



Anuntarea denumirii postului sau a provocat marti nedumerire in sala de presa a Comisiei Europene, curioasa sa afle ce se ascunde in spatele acestui titlu.



Denumirile date portofoliilor de vicepresedinti sunt toate inspirate din programul politic prezentat in fata Parlamentului European si facut public, a explicat Ursula…

Sursa articol: dcnews.ro

