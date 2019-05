Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a oferit prima reactie dupa victoria cu Johanna Konta. "A fost un meci greu, pentru ca are multa incredere in ea. Setul secund am gasit ritmul potrivit si am stiut cum sa joc. Am jucat destul de bine si sunt fericita cu aceasta victorie", a spus Simona Halep. Simona Halep,…

- Simona Halep a declarat, marti, dupa ce a invins-o pe Johanna Konta in turul al doilea al Madrid Open, ca nu este la potentialul ei maxim, din cauza racelii suferite, conform News.ro.Citește și: Rareș Bogdan s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Claudiu Manda: 'Nu știu ce a condus. Soția lui conduce…

- UPDATE / Simona Halep - Johanna Konta, 7-5, 6-1, in turul 2 al Madrid Open, dupa un meci al contrastelor***Simona Halep, locul 3 WTA, joaca, azi, de la ora 13.00, in turul al doilea al Madrid Open, impotriva britanicei Johanna Konta, locul 41 WTA. Partida este prima de pe arena centrala, Manolo Santana.…

- Partida este prima de pe arena centrala, Manolo Santana. Scorul intalnirilor directe este de 3-3, insa Halep a castigat singura lor intalnire pe zgura, la Mamaia, in 2017, in FedCup, scor 6-1, 6-3. Tot marti, nu inainte de ora 19.00, Sorana Cirstea, locul 93 WTA, va da piept, pe terenul 3, cu jucatoarea…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie 3, s-a calificat, duminica, in turul doi la turneul Madrid Open, cu premii totale de peste 7 milioane de euro, trecand in runda inaugurala de rusoaica Margarita Gasparian, numarul 65 mondial. Halep s-a impus cu scorul de 6-0, 6-4, intr-o ora si 15 minute.…

- Johanna Konta a invins-o in runda inaugurala pe Alison Riske, 49 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute. Johanna Konta si Simona Halep au mai fost adversare in circuit de patru ori, ultima data in 2017. Britanica s-a impus in 2015 la Wuhan si in 2017 la Miami si Wimbledon. Tot in 2017,…

- Jucatoarea britanica Johanna Konta, locul 47 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului Madrid Open, faza in care o va intalni pe Simona Halep.Konta a invins-o in runda inaugurala pe americanca Alison Riske, numarul 49 mondial, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute. Konta…

- Reprezentanta noastra e cap de serie numarul 3 si a fost repartizata in partea superioara a tabloului, unde nu va avea deloc o misiune usoara. Culoarul Simonei Halep la Madrid Open 2019 turul I: o jucatoare din calificari turul II: Alison Riske sau Johanna Konta optimi: Julia Goerges sau Carla Suarez…