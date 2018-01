Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP.

- NEW YORK: Anul Nou a ajuns la New York, acolo unde a fost primit cum numai newyorkezii știu sa o faca: cu tradiționalul sarut in Time Square, in acordurile melodiei „New York, New York” cantate de Frank Sinatra. A fost cel mai geros Revelion, inregistrandu-se -12 grade Celsius, temperatura resimțita…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Sculptura a doi tineri indragostiți poate fi admirata in parcul Valea Morilor din Capitala. Lucrarea turnata in bronz și reprezinta chipul unuia din autori și al iubitei sale, care se plimba pe skateboard, fiind insotiti de un caine.

- Banca Angliei (BoE) va anunța miercuri ca va permite bancilor din UE sa continue sa opereze in mod normal in Marea Britanie si dupa Brexit, fara sa fie nevoite sa isi infiinteze subsidiare speciale, transmite BBC. Dacă decizia va fi confirmată, ar însemna că băncile europene…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

- Ceața misterioasa care s-a instalat în Londra în urma cu 65 de ani, atunci când mii de persoane și-au pierdut viața, ridica semne de întrebare și în ziua de astazi. Londra a fost învaluita într-o ceața densa, care a ținut timp ce cinci zile și…

- Și-au vazut moartea cu ochii. Patru tineri au scapat vii și nevatamați, dupa ce masina in care se aflau a intrat in viteza in trei stalpi si intr-un gard. Accidentul s-a produs noaptea trecuta pe strada Muncesti din Capitala.

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, scrie agerpres.ro

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sâmbata dimineata, în orasul Londra, autoritatile britanice suspectând ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sâmbata în jurul…

- Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia strazilor Stockwell / Sidney, in sud-vestul Londrei, informeaza publicatiile The Guardian si Evening Standard.Un individ a lovit aparent intentionat un grup de pietoni cu un vehicul marca Volkswagen…

- Au lasat agitația din oraș și au mers pentru o zi in Codrii Orheiului, la strans ciuperci. Cațiva tineri din Capitala s-au organizat pe rețelele sociale si au mers in padure pentru a invata sa deosebeasca palariile comestibile de cele otravitoare, alaturi de un fotograf

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Panica în centrul Londrei. Poliția metropolitana a cerut oamenilor care erau în stația de metrou Circus Oxford sa o evacueze de urgența. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista înca rapoarte despre victime. Poliția se teme sa nu…

- O stație de metrou din Londra a fost evacuata din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de presa britanica. Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în stația de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata…

- Stația Oxford Circus, din vestul Londrei, a fost evacuata, in urma unui schimb de focuri! Conform unor informații, ar fi fost vazut și fum ieșind din metrou. Politistii avertizeaza populatia sa evite zona, care este foarte aglomerata in aceasta perioada.știre in curs de actualizare #بالفيديو…

- Suedia s-a pronunțat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a ținut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fața de celelalte state din UE, noteaza Reuters. …

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambitios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Dacă reuşim…

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- UPDATE 18:05 Oamenii au inceput sa se adune in Piața Victoriei In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars spre sediul PSD de pe Kiseleff, in care sa arunce cu hartie igienica. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica si in diaspora, in orase precum…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat ca UE se pregatește pentru posibilitatea de a nu se ajunge la nici un acord cu Londra, chiar daca acesta nu este scenariul favorabil, relateaza duminica AFP citata de Agerpres. ''Aceasta nu este opțiunea…

- Un vehicul taxi a lovit mai multi pietoni miercuri seara, in centrul Londrei, anunta Politia metropolitana. Cel putin patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incidentului rutier produs miercuri seara in centrul Londrei, afirma surse citate de cotidianul The Independent. Numeroase…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Aproximativ 10.000 de posturi ar putea sa fie desfiintate in industria financiara britanica in prima zi a Brexitului, a anuntat miercuri Banca Angliei, relateaza The Associated Press. Viceguvernatorul bancii centrale insarcinat cu reglementarea prudentiala Sam Woods a declarat, intr-o audiere intr-o…

- Crima odioasa in orasul Hanti-Mansiisk din Rusia. Patru oameni au fost ucisi cu toporul de un concetațean in urma unui joc de carti. Victimele au varste cuprinse intre 19 si 45, iar atacatorul 48.

- Trei barbati au fost raniti dupa ce autovehiculul in care se aflau s-a rasturnat pe DN6, in comuna Peretu, potrivit purtatorului de cuvant al ISU "A.D. Ghica", Gelu Dragomir, informeaza agerpres.ro. Doua dintre cele trei victime - de 25 si 30 de ani - au fost ranite usor la membre, iar a treia…

- Peste 1000 de persoane s-au adunat, vineri seara, in Piata Unirii din Capitala, pentru a comemora victimele din Clubul „Colectiv”, la doi ani de la producerea tragicului eveniment, acestia urmand sa plece, in mars, catre Piata Bucur, unde a avut loc incendiul. Rude, prieteni si supravietuitori au venit…

- Mayowa Ogunbayo (29 de ani), prieten cu atacantul Mario Balotelli, a fost gasit mort in apartamentul sau de lux din Londra in dimineața zilei de vineri, anunța presa engleza. Poliția a arestat o femeie de 21 de ani, suspectata ca l-ar fi ucis prin injunghiere pe antreprenorul de 29 de ani. Ogunbayo…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat vineri declansarea procedurii interne pentru faza a doua a negocierilor de Brexit cu reprezentantii Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Negocierile nu incep insa, deoarece chestiunile legate de soarta cetațenilor UE din Marea…

- Doi tineri crescuți in centre de plasament urca pe scena ”X Factor”. Horia Brenciu a fost impresionat de povestea lor de viața și de curajul de a aparea la un așa show pentru a-și arata talentul. Jean și Andrada, doi tineri crescuți in centre de plasament inca din copilarie, au invațat sa iși canalizeze…

- Un român fara adapost a primit trei ani de închisoare dupa ce, în luna mai a acestui an, a atras un baiețel de doi ani, în toaleta unui restaurant McDonald’s din Camden, în centrul Londrei.

- Trei persoane au fost injunghiate in stația Parsons Green din Londra. Victimele au fost transportate la spital. Deocamdata, nu se stie mai multe despre starea lor. Sursa citata noteaza ca incidentul nu este tratat ca un atac terorist. Stirea se actualizeaza.

- Doi copii din Capitala care se pare ca au traversat prin loc nepermis au fost surprinsi, sambata, de o masina care circula pe Bulevardul Iuliu Maniu si au fost raniti. Victimele au fost transportate la Spitalul Universitar si la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, in localitatea Urziceni, din Judetul Ialomita, din primele informatii fiind implicate patru masini, in care se afla 10 persoane, iar o parte dintre acestea sunt incarcerate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Advertisement UPDATE…

- Șoferul unei mașini care a lovit mai mulți trecatori in apropiere de Muzeul de Istorie Naturala din Londra, ranind 11 persoane, a fost "eliberat sub control judiciar" duminica, a anunțat poliția, potrivit dpa. "Un barbat în vârsta de 47 de ani a fost arestat la…

- O masina a intrat in multime, sambata, la Londra, in apropierea Muzeului de Stiinte ale Naturii. Presa britanica scrie ca numarul persoanelor ranite este de cel putin sapte. ora 18.40. Poliția londoneza a anunțat ca, in aceasta etapa, incidentul petrecut sambata in fața unui muzeu din vestul Londrei…

- Poliția londoneza a anunțat sambata ca mai mulți trecatori au fost raniți in apropierea Muzeului de Istorie Naturala din oraș și ca un barbat a fost arestat la locul incidentului, transmite Reuters, care amintește ca presa britanica a relatat ca o mașina a patruns pe trotuarul din fața muzeului.…

- Horia Brenciu va canta pentru prima oara impreuna cu HB Orchestra la Londra, pe 21 octombrie. Și pentru a marca așa cum se cuvine acest moment, artistul planuiește multe surprize nu numai pentru fanii lui din Anglia, cat și pentru membrii echipei sale. Cei care nu vor rata evenimentul se vor bucura…