- Ediția 2019/2020 a Ligii Naționale de baschet masculin va incepe in acest weekend. Tripla campioana CSM CSU Oradea va debuta pe terenul Stelei, echipa pe care a invins-o (cu scorul general de 3-1) in finala din 2018, an in care a cucerit cel de-al doilea sau titlu național. Formația oradeana,…

- SCM Timisoara incepe un nou sezon cu optimism in elita dupa problemele din afara parchetului in editia precedenta. „Leii” repreluati de Dragan Petricevic dau piept sambata in prima runda pe teren propriu cu una dintre rivalele pentru obtinerea unei pozitii de play-off, BCM U FC Arges Pitesti. Asa cum…

- SCM Timisoara a castigat si revansa in fata maghiarilor. Dupa ce s-au impus miercuri in deplasare, ieri „leii” au triumfat si pe teren propriu contra lui Kecskemeti TE, scor 79-59. Pentru elevii lui Dragan Petricevic a fost ultimul test inainte de sosirea Pitestiului pentru prima runda a Ligii Nationale…

- In ziua in care o echipa modesta de Liga 3, Sanatatea Cluj, a eliminat Viitorul Constanța, deținatoarea titlului, Timișoara arata ca este departe, foarte departe de marea performanța in fotbalul romanesc la nivel de seniori. Ripensia a cedat pe Electrica in 16-imile Cupei Romaniei cu 1-4 in disputa…

- „Leii din Banat” au revenit in sala „Constantin Jude” pentru pregatirea noului sezon. Cu multe schimbari in noul mandat al lui Dragan Petricevic, SCM Timisoara a mai transferat un jucator pentru postul 5. E vorba de Laci Lazar, sosit chiar de la campioana CSM Oradea. Parchetul din „Olimpia” inca sclipea…

- Lazar a fost unul dintre cei mai vechi componenți ai echipei CSM CSU Oradea, cu care a devenit campion național in edițiile 2018 și 2019. A jucat pentru echipa oradeana in perioadele 2005-2013 și 2017-2019, intre timp fiind legitimat la Jaszbereny (Ungaria), fosta BC Mureș Targu Mureș și BCMU FC…

- Astazi a avut loc extragerea la sorți, la Oradea, unde s-au stabilit etapele Campionatului de Baschet Masculin, sezon 2019-2020. Astfel, SCM Timișoara va intalni in primele doua etape doi adversari periculoși, cu care s-a confruntat intens și sezonul trecut, BCMU FC Argeș Pitești și SCM U Craiova. „La…

- „Leii din Banat” s-au orientat din nou catre piatia „externa”. Ultimul sosit e Amaury Gorgemans (27 ani), primul jucator belgian din istoria clubului alb-violet indiferent de denumire. Noul component al lui SCM Timisoara e pivot, dar nu unul clasic conform tehnicianului Dragan Petricevic. Basic-Fit…