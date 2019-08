Stiri pe aceeasi tema

- Preoți și credincioși din Timișoara, de la Parohia Iosefin, au luat inițiativa și construiesc o casa pentru o familie cu șase copii care locuiește intr-o casa insalubra, aflata in pericol de prabușire. Este vorba despre o familie din satul Cornești, care are nevoie de o casa noua. Parinții celor șase…

- In judetul Timis sunt 415 medici de familie dintre care il puteti alege pe cel cu care sa fiti sub contract, a anuntat Casa Judeteana de Sanatate Timis. Daca nu sunteti multumit de serviciul prestat, va schimbati domiciliul sau medicul ales nu mai are contract cu Casa, puteti alege alt medic de familie,…

- In perioada vacanțelor numarul donatorilor de sange scade. Puteți ajuta la creșterea lui, donand sange intr-un eveniment organizat de reprezentanții organizației Școala Mamei Junior la Timișoara. The post Sunteți invitati sa donați sange la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara appeared first…

- O tanara de 21 de ani din Timis, provenita dintr-o familie cu 13 copii si studenta cu bursa de merit la Universitatea Politehnica din Timisoara, a murit vineri dimineata intr-un cumplit accident rutier. Tanara, ai carei parinti traiesc din legumicultura, mergea la piata cu cartofi de vanzare cand microbuzul…

- Tragedie pe Autostrada A1 Timișoara – Lugoj, azi-dimineața, in apropierea nodului de la Balint. Doua persoane au murit, iar doi copii au fost transportați in stare grava, comatoasa, inconștienți, la spital, dupa un accident rutier provocat de un șofer care circula pe contrasens. Mai mult, vinovatul…

- Zeci de copii s-au bucurat de premii care mai de care acordate de cei de la Retim si de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș in cadrul concursului „Colectam selectiv in familie”. Prin intermediul acestuia s-a dorit educarea populatiei asupra regulilor de educare selectiva. Scoala…

- Ștafeta Ciclista Scleroza Multipla (SM) ajunge la Timișoara. Ștafeta trece prin 16 localitați din toata țara. Evenimentul are ca scop incurajarea persoanelor afectate de aceasta maladie neurologica autoimuna, care sunt adesea confruntate cu stigmatizarea. Ștafeta ciclista va avea loc luni, 27 mai, de…

- In Banat va avea loc un concurs de biciclete și alergare montana bazat exclusiv pe voluntariat cu un caracter caritabil. Veniți? Intregul profit de pe urma acestui concurs va fi donat catre Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara. The post Pedalați și alergați in Cheile Nerei și puneți umarul la modernizarea…