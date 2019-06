Stiri pe aceeasi tema

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita demareaza pe 7 iunie, in functie de conditiile meteorologice campania de primavara, constand in vaccinarea antirabica aeriana a vulpilor. Programul de vaccinare antirabica a vulpilor a fost demarat in anul 2012, la momentul actual…

- Proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile au contribuit la reducerea ratei somajului in Romania cu 3,5%, a declarat marti, la Deva, senatorul liberal Carmen Harau, ea aratand ca o mai buna integrare europeana va genera mai multa prosperitate pentru romani. In opinia sa, romanii care s-au…

- Iata postarea liderului PSD: ”Fondul de Dezvoltare si Investitii și-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de funcționare. In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a atenționat, duminica, la Antena 3 ca populația trebuie sa fie pregatita pentru fenomenele extreme care prgnozate in urmatoarele trei zile. "Suntem pregatiți, insa și populația trebuie sa se pregateasca și aici sfatul nostru…

- UE ar trebui sa sanctioneze prin intermediul fondurilor europene tarile membre care nu respecta normele statului de drept, a declarat seful aripii germane a conservatorilor europeni si candidat la presedintia Comisiei Europene Manfred Weber, mentionând si

- V. Stoica In Prahova nu exista puncte de sacrificare a mieilor in nicio localitate, ceea ce inseamna ca singurele variante pe care le au creștin-ortodocșii din județ care vor sarbatori Invierea Domnului pe 28 aprilie vor fi magazinele sau direct de la ciobani. Daca, in prima varianta, carnea de miel…

- „Azi, PNL ofera in fiecare zi dovezi ca nu mai reprezinta liberalii. PNL și-a pierdut busola. Din partidul elitelor, al promovarii drepturilor și libertaților cetațenilor, PNL-ul de azi e un partid lipsit de substanța politica, lipsit de orice fel de principii”, precizeaza ALDE Sibiu, vineri, 15…

- Companiile se alatura campaniei despre constructia de autostrazi. Angajatii opresc lucrul timp de 15 minute, la ora 15.00. Vineri, 15 martie, de la ora 15.00, angajații mai multor companii private si institutii de stat vor opri lucrul timp de 15 minute, alaturandu-se astfel campaniei „Romania are nevoie…