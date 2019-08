Incepe Untold 2019! Tot ce trebuie sa stii despre cel mai mare festival de muzica din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este organizat de AIESEC Romania si a ajuns la cea de-a IX-a editie. Locul de desfasurare este Gradina Publica, in intervalul 16,00-20,00, sambata, 27 iulie. Intrarea publicului este libera, iar degustarea asijderea.

- Politistii clujeni au avut de lucru, nu gluma, la ultimul concert de muzica, ce s-a desfasurat zilele trecute in municipiu! Au fost intocmite peste 50 de dosare penale pentru trafic si consum de droguri, ceea ce reprezinta un amanunt alarmant.

- Ca raspuns la problemele sociale actuale ale FAMILIEI, Sucursala Teritoriala Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din Romania și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași atrage atenția asupra problemelor și provocarilor actuale cu care se confrunta familia, organizand…

- Cel mai important festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA, devine ambasador al campaniei „Culori pe cale de dispariție“ initiate de organizatia ecologista World Wide Fund (WWF) for Nature in Romania.

- Festivalul Celtic Transilvania este un eveniment complex, unic in Romania, si chiar in estul Europei, in care se combina armonios activitatile de reconstituire istorica a perioadei celtice a Transilvaniei, cu muzica folk, rock si metal. Acesta este un eveniment pentru intreaga familie, de la nepoti…

- Ediția aniversara a celui mai amplu festival mondial de folclor din Romania, Festivalul Inimilor, va aduce la Timișoara, in 3 -7 iulie 2019, artiști și ansambluri din 12 țari. Evenimentul este organizat de Casa de Cultura și Primaria Municipiului Timișoara, spectacolele se desfașoara in fiecare seara…

- A fost furtuna vineri seara, iar pentru organizatorii festivalului Arad Open Air au fost aproape doua ore de disperare. Unele dintre constructiile provizorii ridicate la aeroport au fost puse la pamant de furtuna, iar muncitorii de aici si stafful tehnic nu au avut nimic altceva de facut decat sa…

- Ediția cu numarul noua a Conferinței PRbeta din Timișoara a insemnat doua zile dedicate industriilor creative din zona de vest a țarii și avut ca tema centrala „Power of the People”! In cadrul conferinței, organizatorii au anunțat lansarea unei agenții de comunicare dedicata evenimentelor culturale,…