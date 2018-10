Începe un nou RĂZBOI. Este inevitabil "Cred ca peste 15 ani, nu este inevitabil, dar extrem de posibil, sa fim in razboi contra Chinei", a declarat generalul american, recent trecut in rezerva, cu prilejul unui Forum privind securitatea, organizat la Varsovia.



In aceasta perspectiva, "Statele Unite au nevoie de un stalp european foarte puternic", a subliniat Ben Hodges care a ocupat functia de comandant al armatei americane in Europa pana in 2017. In prezent, este coordonator pentru studii strategice in cadrul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), cu sediul la Washington, potrivit Agerpres.



Referitor…

Sursa articol si foto: rtv.net

