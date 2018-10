Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 1 octombrie, incepe noul an universitar in institutiile de invatamant superior din Romania. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt inscrisi aproximativ 500.000 de studenti la toate trei ciclurile de invatamant din tara, potrivit Mediafax. Potrivit Biroului de presa al ministerului Educatiei…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila. Miercuri…

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii.

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, efectueaza marti o vizita oficiala in tara noastra, ocazie cu care va avea intalniri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, dar si cu prim-ministrul Viorica Dancila.

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca intrevederea avuta miercuri cu presedintele Klaus Iohannis se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala dintre Guvern si Administratia Prezidentiala si a avut ca tema pregatirea preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii…