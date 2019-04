Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata țara. In urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrica de iluminare și semnalizare,…

- Un aparat performant pentru evaluarea masei osoase și detectarea osteoporozei inca din fazele incipiente, cumparat de Primaria Bacau in 2011, a stat ascuns intr-o magazie, nefolosit pana acum. Aparatul a costat aproape 1,5 miliarde de lei vechi și a fost cumparat pentru a dota viitorul spital municipal.…

- Trei persoane au fost ranite, in aceasta seara, in jurul ore 19.15, intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme care s-au ciocnit pe Podul Narcisa din municipiul Bacau. Conform ISU, cele trei victime sunt conștiente. Una dintre ele a fost descarcerata. Doi dintre raniți au fost preluați…

- Vineri, 8 februarie la ora 16.00 are loc o proiecție de scurmetraje facute de adolescenți in cadrul festivalului de film Super. Evenimentul va avea loc in Biblioteca Județeana “C. Sturdza” și se așteapta a fi o activitate provocatoare. Intrarea este libera. Super este un festival de filme facute de…

- Lozinci pe piept in loc de „cocorații” . Alergat in fundul gol prin centru. Amenințari cu petrol și ore de așteptare. „Sare ala de pe bloc sau nu sare?” Nu sare! „Ba! Care ai o bricheta? Da-i-o sa-și dea foc! Prindem și noi ceva in direct!” De pe un stalp de electricitate, cineva suparat a […] Articolul…

- In Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu” Bacau funcționeaza un laborator de informatica, mai atipic, conceput de doi dintre elevii liceului, respectiv Ștefan Magirescu și Andrei Huțu. „Laboratorul RDuino a luat naștere in urma participarii mele și a colegului meu, Andrei Huțu, la proiectul Erasmus+…

- Membrii Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) s-au intalnit luni, de la ora 10, pentru a analiza cauzele care au dus la blocarea serviciilor și identificarea masurilor care pot rezolva aceasta criza. „Exista o abordare graduala care va urmari deblocarea…

- Un student chinez al Universitații din Bacau a fost gasit mort in triajul garii CFR Roman. Polițiștii au gasit asupra victimei atat bunurile personale (rucsac, telefon mobil) dar și bani, fara a fi identificate urme de violența pe suprafața exterioara a corpului, ceea ce conduce la ipoteza ca nu ar…