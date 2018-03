Stiri pe aceeasi tema

- DB Global Technology, centrul de tehnologie al Deutsche Bank din București, se pregatește pentru a treia ediție a DB Tech School, programul de pregatire pentru specialiști Java, compania urmand sa angajeze 100 de cursanți incluși in acest program. Dupa succesul inregistrat cu edițiile organizate in…

- Ionut Danci, membru al echipei de studenti din anul III de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a UTCN, a declarat, duminica, ca a fost dezvoltata si o aplicatie pentru telefonul mobil care culege date pe parcursul unei perioade si creeaza un profil al spatelui ocupantului scaunului inteligent.…

- Studenții clujeni au inventat un scaun inteligent care avertizeaza asupra posturii incorecte la birou O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura…

- O echipa de studenti de la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a creat, in cadrul unui concurs IT de 24 de ore, un scaun inteligent cu sase senzori, care il avertizeaza pe ocupant ca are o postura incorecta la birou sau ca a stat prea mult in pozitia sezand, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a declarat ca obiectivul PNL pentru 2020 este sa guverneze tara in spiritul valorilor crestin-liberale, ''directie'' care, potrivit acestuia, trebuie asumata de fiecare...

- Tinerii romani nu reușesc sa gestioneze eșecul, se descurajeaza ușor si renunța la visul lor. Profesorul Razvan Rughiniș, prodecan la Facultatea de Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica București, intalnește des acest fenomen, despre care spune ca este rezultatul sistemului de invațamant…

- Echipa VisionX, formata din patru studenți geniali de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara (Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Andrei Tenescu), indrumați de lect.dr.ing. Sebastian Fuicu, a caștigat locul I și marele premiu al competiției Big…

- Performanța demna de toata lauda obținuta de patru studenți inscriși la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica din Timișoara. Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu și Andrei Tenescu, indrumați de profesorul Sebastian Fuicu, au caștigat locul I și marele premiu…

- Echipa intitulata VisionX, formata din patru studenți de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara (Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Andrei Tenescu), a caștigat locul 1 și marele premiu al competiției Big Idea Challenge, ediția 2018,…

- Echipa VisionX, formata din patru studenți de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara (Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Andrei Tenescu), indrumați de lect.dr.ing. Sebastian Fuicu, a caștigat locul I și marele premiu al competiției Big Idea Challenge,…

- Zilele acestea are loc, la nivel național, o adevarata vanatoare de genii. Peste 500 de tineri s-au inscris in competiția InnovationLabs, un program care le da posibilitatea competitorilor sa dezvolte aplicații care sa schimbe in bine viața oamenilor. Unul dintre fondatorii acestui proiect este profesorul Razvan…

- Turul Ciclist al Romaniei 2018. Startul, pe 18 septembrie, la Alba Iulia. Turul Ciclist al Romaniei, reluat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va avea la startul sau, programat in 18 septembrie la Alba Iulia, peste 120 de sportivi, anunta presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard…

- Garanti Leasing, parte a Garanti Romania, finanteaza cu peste 300.000 de euro 20 de automobile Renault Zoe, in scopul sustinerii proiectelor antreprenoriale sustenabile, precum si a altor initiative care au impact pozitiv asupra comunitatii si asupra mediului inconjurator. “Obiectivul nostru…

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…

- Asteptam comentariile si sugestiile voastre pe live@prosport.ro. De la ora 15:45, candidatul la sefia FRF, Ionut Lupescu, va fi invitatul lui Claudiu Giurgea la ProSport LIVE. Discutam impreuna ultimele detalii ale campaniei anuntate luni in cadrul unei conferinte de presa, la care au participat…

- La mai mult de zece ani de cand a devenit membra a Uniunii Europene, Romania nu a reusit sa preia nicio functie de Director General al vreunei Comisii Europene. Noile numiri de pe 21 februarie le-au asigurat, in schimb, functii de conducere inalte Bulgariei si Ciprului. La capitolul directori generali…

- Elevii și studenții pasionați și pricepuți in domeniul roboților sunt așteptați sa se intreaca la Universitatea Politehnica Timișoara. Sambata, 24 februarie va avea loc prima ediție a concursului local de robotica UProboT, organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Senatul a aprobat inființarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aceasta urmand sa finanțeze antreprenoriatul și dezvoltarea socio-economica a țarii prin proiecte ale autoritaților centrale sau locale. Obiectivul sau este promovarea investitiilor si asigurarea finantarii, prin derularea de servicii financiare…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Sistem nou de testare psihologica a politistilor. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a declarat in seara zilei de vineri, 16 februarie, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Telekom Romania anunta câstigatorii celor zece burse acordate în cadrul celei de-a opta editii a programului „Bursele Telekom”. Astfel, zece studenți se vor bucura de susținerea financiara oferita prin programul ”Bursele Telekom” si vor beneficia de câte…

- Erol Bedir, bașkanul lui Kayserispor, a vorbit in presa din Turcia despre noul obiectiv pe care i l-a setat echipei sale. Daca la inceputul sezonului acesta iși dorea evitarea retrogradarii, Bedir i-a impus lui Șumudica sa duca echipa in cupele europene. "Am vorbit cu jucatorii si le-am transmis ca…

- Într-un interviu pentru TIMPUL, Iurie Leanca a declarat ca Dodon mai mereu este în vacanțe și ca îi place bunișorul. „Sper ca cetațenii înțeleg ca Dodon a fost un balon umflat artificial. Sper ca se dezumfla acest balon, care se numește Dodon-Președinte”, a menționat…

- Broadcom a anuntat ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm. Aceasta va fi cea mai mare achiziţie realizată vreodată în…

- Avram Iancu, bibliotecarul care a inotat de-a lungul Dunarii și a traversat inot Canalul Manecii, va participa la ultramaratonul de la Polul Nord, cunoscut sub numele de „Arctic 6633 Ultra” și caștigat in doua randuri de bistrițeanul Tibi Ușeriu. Anunțul a fost facut chiar de catre Avram Iancu, miercuri,…

- Defence Minister Mihai Fifor and Canada's Ambassador in Bucharest Kevin Hamilton met on Wednesday, on which occasion the Romanian minister expressed our country's interest in setting up a National Centre for operational psychology and a future Romanian-Canadian collaboration on this topic. According…

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale pe parcursul acestui an, banca urmand sa faca tranzitia catre un model digital de tip self-service. Amprenta teritoriala ING ramane aceeasi, compania…

- Poate ca ai intalnit și tu persoane foarte introvertite și despre care spui la prima vedere ca sunt extrem de timide din cauza tacerii, este posibil sa fie in zodia RAC. Nativii nascuți sub semnul zodiacal al racului sunt persoane stilate, care au mare grija la modul in care arata și cu care…

- UPDATE. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere. Rovana…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Am cunoscut in aceasta viata doua personaje GENIALE si vreo 5-6 minti sclipitoare. Plus foarte multi oameni normali si un numar infioratopr de cretini si caractere mizerabile. Neagu Djuvara a fost pentru mine Dumnezeul Povestilor. L-am cunoscut pe vremea cand eram Director General la Adevarul, un alt…

- Adina Nichitean este Head of e-Commerce Solutions in cadrul Zitec si, desi a avut un parcurs clasic in cariera, specific oricarui programator foarte bun – liceu de mate-info si apoi Facultatea de Automatica si Calculatoare – iese in evidenta prin faptul ca a ramas de peste 7 ani fidela…

- Intracom Telecom, un furnizor global de soluții și sisteme de telecomunicații, a carui subsidiara in Romania este Intrarom, a anunțat astazi semnarea unui parteneriat strategic cu Furukawa Electric LatAm S.A. (Brazilia), o corporație globala cu activitați diversificate, membra a Grupului japonez…

- Calculatoare, imprimante si multifunctionale in valoare de aproape 312.000 de lei au intrat in posesia poltistilor caraseni, miercuri, 17 ianuarie, ca urmare a finalizarii proiectului privind „Imbunatatirea capacitatii operationale a sistemului informatic al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Avand background tehnic, inca dupa terminarea Facultatii de Automatica si Calculatoare UPB, m-am indreptat catre zona de business si zona de management conducand proiecte pentru livrarea unor sisteme complexe. Am acumulat astfel peste 10 ani de experienta in domeniul IT&C. 0 0 0 0 0…

- Casa de Cultura a Sindicatelor Galati (CCSG) anunta ca incepand cu data de 15 ianuarie 2018 au inceput inscrierile la Ateliere Educationale pentru copii, tineri, adulti si persoane de varsta a III-a. Potrivit institutiei, Atelierele Educationale sunt urmatoarele: - Atelier de Povesti, desene si creativitate…

- Finantare de peste 2 milioane de euro pentru consolidarea sectorului de apa din Romania Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat „Acordul de servicii pentru…

- Chile are un nou selecționer: columbianul Reinaldo Rueda. Copa America, primul obiectiv Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE. ANFP…

- Autoritatile municipiului Chisinau a pus in functiune dupa cum s-a promis, in aceasta dimineata, obiectivul nou de semafoare care se afla pe soseaua Balcani, la intersectia cu drumurile care duc spre orasul Durlesti si spre satul Dumbrava respectiv.

- Președintele Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leanca, a fost propus ieri de coaliția de guvernare la funcția de vicepremier pentru Integrare Europeana. Preluarea unui portofoliu strategic național înseamna o mare responsabilitate, a notat vicepreședintele Parlamentului. …

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Dorel Aiordachioaie, profesor universitar la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati, a creat, alaturi de cativa colegi, un dispozitiv denumit generic Vibrochange, care face ceea ce orice patron al unei firme de masini si utilaje industriale isi doreste:…

- Octavian Guzu (21 de ani), student in anul III la Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, si-a facut deja un nume in domeniul IT din Romania.

- Uber nu incalca nici o lege, dar nici nu respecta una, pentru ca nu exista, de aceea compania propune mai multe forme de reglementare, printre care și modelul lituanian, a declarat miercuri Alexandra Corolea, purtator de cuvant al Uber pentru zona Balcani, in cadrul unei conferințe. „In momentul de…

- In perioada 8 – 10 decembrie 2017, Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare „LigaAC” din cadrul Universitații de Vest Timișoara a organizat Concursul „iTEC” (IT Engineering Contest) Winter Edition. Concursul, la care participa studenți și elevi din toata Romania, este ...

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, a organizat marti, 5 decembrie 2017, festivitatea de premiere si vernisajul celei de-a Vl-a editii a Bienalei Nationale de Gravura „Gabriel Popescu”. Bienala poarta numele primului mare gravor, nascut pe meleaguri…

- Petru – Traian Balan, fratele sau Decebal Biris, precum si amicii lor Marian – Traian Bivol si Eduard – Sebastian Dura s-au ales cu cate 12 ani de inchisoare. Acestia au fost trimisi in judecata dupa ce au altoit un taximetrist in spatele Casei de Cultura din Suceava.