Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este…

- Ediția a 46-a din Copa America va debuta pe 14 iunie și va fi transmisa in Romania de Eurosport.Ediția a 46-a din Copa America va debuta pe 14 iunie și va fi transmisa in Romania de Eurosport. Postul Eurosport a anunțat azi, printr-un cominicat, ca va transmite in exclusivitate Copa America. Copa America…

- ING Romania anunta vineri ca va limita de la 1 aprilie 2019 sumele maxime pana la care pot fi efectuate retragerile si depunerile de numerar, din propriile bancomate si din bancomatele altor banci. Astfel, sumele maxime pentru retragerile si depunerile de numerar de catre persoanele fizice…

- Anunț important facut de fostul ministru al Tineretului, Ioana Bran. Aceasta a informat personalul din invațamint ca legea prin care statul da bani pentru perfecționare a fost adoptata.Citește și: Elena Udrea, IEȘIRE BOMBA, in toiul nopții, la adresa ICCJ: 'Nu va lasați pacaliți. Propaganda…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, sambata, ca nu va mai anunta dinainte cand va merge pe santiere, pentru a vedea constructorii cum lucreaza cu adevarat, precizand ca a inteles foarte clar mesajul romanilor si ca rabdarea tuturor a ajuns la o limita. "Inca din prima saptamana de mandat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va anunta in cursul zilei "o masura importanta pentru statul de drept". Toader a facut declaratia la intrarea in sediul Parchetului General, unde, potrivit presei, se intalneste cu procurorul general adjunct Bogdan Licu si cu procuroarea Elena Iordache,…

- Prim Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru domeniul resurselor energetice, Kent Logsdon, a vizitat Romania pentru a anunta o finantare de peste doua milioane de dolari pentru intarirea sectorului energetic al Romaniei, anunța Ambasada SUA in Romania.Cooperarea tehnica vizata este…

- Lia Olguta Vasilescu si-a retras, marți seara, candidatura, precizand ca a luat decizia in urma unei discutii cu presedintele PSD si ca un atac la CCR ar insemna prelungirea perioadei de blocaj al activitatii guvernamentale. Miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, Mircea Draghici a amintit…