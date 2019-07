Începe Slowride Transalpina Fest – trei zile de festival, paradă moto și concerte rock Mii de motocicliști și iubitori ai muzicii rock sunt așteptați, la finalul acestei saptamâni, la Baia de Fier, județul Gorj, pentru a participa la cea de-a treia ediție a Slowride Transalpina Fest. Timp de trei zile, între 12 și 14 iulie, Transalpina va rasuna de motoare și concerte rock.



Pe scena amplasata lânga Peștera Muierilor vor concerta printre cele mai iubite trupe ale rock-ului românesc. Paticipanții sunt așteptați, la poalele Transalpinei, cu un line-up menit sa ofere o experiența muzicala completa, îmbinând muzica rock cu tradiționalul și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

