- Simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi cu proba la Limba si literatura romana – proba E) a), care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a. Maine va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna – proba E) b) pentru elevii…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul colectiv…

- 9.485 de elevi din judetul Constanta participa la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 19 22 martie 2018, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Probele se deruleaza in 61 de…

- Emoții pentru elevii de clasa a XII-a deoarece saptamana viitoare luni, 19 martie, incepe simularea probelor scrise la examenul de Bacalaureat. Prima proba este cea de Limba și literatura romana. Rezultatele se vor afișa in data de 30 martie. Iata calendarul de desfașurare a simularii:

- In aceasta perioada ce precede sosirea Sfintelor Paști se desfașoara in proximitatea județului nostru un important Festival religios numit „Gloria Domini”, organizat de Agenția Metropolitana Brașov in parteneriat cu Primaria locala. In program figureaza o sumedenie de activitați spirituale, religioase,…

- Sambata, 10 martie a.c. a avut loc, la București, in sala de sport a Liceului Traian din Bucuresti, Campionatul National de Tir cu Arcul Indoor destinat persoanelor cu dizabilitati fizice, organizat de catre Comitetul National Paralimpic din Romania in parteneriat cu Asociatia Totul pentru Tine, si…

- Anul acesta, Paștele ortodox va fi sarbatorit pe 8 aprilie, cu o saptamana dupa Paștele catolic. Ne aflam acum in plina perioada de Post, randuiala pe care mulți semeni – mai cu seama femeiele in etate din mediul rural – o respecta cu sfințenie. Manifestare unica in Romania și Estul Europei Pentru…

- Textul la care vom face referire reprezinta o traducere a unui articol aparut in revista „Kosmos”, Nr.1, 2018, publicație a Institutului Martinus din Copenhaga. Deoarece titlul articolului este „Schimbarea cursului mintal”, autor Martinus, scriitor și filozof danez, iar in conținut apar și afirmații…

- Simularea examenului de evaluare nationala se desfasoara fara probleme in Bucuresti, profesorii supraveghetori fiind inlocuiti in cateva scoli unde cadrele didactice din FSLI au boicotat examenul, spun reprezentantii Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB). Purtatorul de cuvant al ISMB,…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) spun ca in putine unitati de invatamant din cele peste o mie anuntate initial a fost boicotata simularea examenului de evaluare nationala, acuzand ca au existat presiuni asupra sindicalistilor, fiind cazuri in care elevii au fost dusi…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, luni, marti si miercuri, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017 - 2018.

- Profesorii din 1.100 de scoli din 28 de judete si din Bucuresti, afiliati Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), vor boicota simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, a anuntat organizatia sindicala. ‘Membrii de sindicat din 1.100 de unitati…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, duminica, ca a declansat proteste, iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati medicale s-a optat pentru boicotarea simularii examenului national, in perioada 5-7 martie.

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti vor da examen la matematica, miercuri la limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele.…

- Aproape jumatate dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta „dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe vor beneficia de majorare salariala, incepand cu data de 1 martie, iar pentru asigurarea banilor necesari, fondul de salarii va trebui majorat cu aproximativ doua milioane de lei, precizeaza conducerea…

- Peste 1900 de elevi din județ sunt așteptați la simularea Evaluarii Naționale pentru clasele a VIII-a, ale carei probe debuteaza astazi, 5 martie (a.c.). Simularea naționala a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, organizate de Ministerul Educației, in anul școlar 2017 2018, cuprinde…

- Elevii de clasa a VIII-a incep azi simularile examenului de Evaluare Naționala. Proba de astazi este boicotata de profesorii afiliați Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea, care au anunțat ca nu vor participa la organizarea acestei simulari. ”Cadrele didactice afiliate Sindicatului Liber din…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie.

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, precizand ca angajatii din educatie au ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor. Astfel, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- In urma cu putin timp, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a facut public rezultatul consultarilor cu membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor si s a decis boicotarea examenului de evaluare nationala. Iata comunicatul FSLI. "Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati…

- Participanții la sesiunea Seminarului Mondial de la Salzburg: Invațarea limbilor și integrarea intr-o lume mondializat, referitor la educația pentru lumea de maine, care a avut loc in decembrie 2017 (salzburgglobal.org/go/586), se adreseaza politicienilor care valorifica și susțin multilingvismul…

- Un numar de 70 de echipe din Romania si Republica Moldova, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Zaplo Saint George City of Debate 1:2″, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe. Managerul de proiect, avocatul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) incepe astazi primirea cererii unice de plata, din cadrul campaniei din anul 2018. Peste 13.000 de fermieri din județ sunt așteptați la sediile instituției, in cadrul acestei campanii. Directorul executiv al APIA Covasna, Marius Popica, a declarat…

- Potrivit calendarului simularii Evaluarii Naționale este urmatorul: luni, 5 martie- Limba și literatura romana, in 6 martie – Matematica, in 7 martie- Limba și literatura materna, iar in 16 martie vor fi comunicate rezultatele. Ministerul Educației organizeaza in intervalul 19 – 30 martie…

- Peste 30 de candidați inscriși la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018, care au susținut proba D – de evaluare a competențelor digitale, nu au obținut nivel de competența, conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Covasna. Proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Sambata, 17 februarie a.c. au avut loc, la București, doua competiții de Arte Marțiale, importante, la care sportivii C. S. „Show Time” au dovedit, și de aceasta data, un inalt nivel de pregatire, implicare și seriozitate. „Viața de sportiv nu este un sacrificiu, este o alegere. Rezultatul e important,…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Intretinerea si repararea drumurilor si trotuarelor se afla pe primul loc in topul celor mai importante probleme carora autoritatile locale din Sfantu Gheorghe ar trebui sa le acorde atentie in acest an, releva un sondaj de opinie realizat de Primaria municipiului. Potrivit acestuia, pe urmatoarele…

- Prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2018 incepe astazi, cu proba A- evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform calendarului aprobat prin Ordin de ministru, astazi, 12 februarie și maine, 13 februarie (a.c.) este programata desfașurarea probei de…

- Deși elevii și profesorii se afla in aceste zile intr-o scurta vacanța intersemestriala, unii dintre invațacei tot la studiu se gandesc. Și nu doar ca mediteaza, ci efectiv participa la activitați legate de șlefuirea talentului, tehnici de stapanirea tracului pe scena, imbogațirea experienței de solist.…

- Un numar de 1248 de elevi din județ s-au inscris la sesiunea iunie –iulie 2018 a examenului de Bacalaureat. Probele orale de evaluare a competențelor incep luni, 12 februarie (a.c.). Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie – iulie, s-a realizat in perioada…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe probele pe 5 martie, cu simularea la Limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la Matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor naționale din anul școlar 2017-2018. In intervalul 19 – 22 martie 2018, va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Simularea probelor scrise din cadrul…

- Gradinița cu program prelungit (GPP) „Pinocchio”, structura a Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, organizeaza saptamana viitoare manifestarea intitulata „Zilele Porților Deschise”. Evenimentul, derulat intre 5 și 7 februarie, in intervalul orar 9,30 – 11,00, este adresat tuturor…

- Pentru tinerii din clasa a XII-a, astazi e ziua în care încep emoțiile examenelor. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune încep astazi și dureaza pâna pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educației. Prima sesiune…

- Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2018 se poate face pana astazi, 26 ianuarie (a.c). „Conform Procedurii MEN nr. 84/18.01.2018 cu privire la documentele tip de inscriere la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, perioada de…

- Avem placerea și privilegiul de a-i informa pe cititorii noștri despre o noua ediție a unei manifestari artistice de ținuta, ce se deruleaza an de an cu mare succes in luna februarie in citadela de sub Tampa. Ne referim la galonatul „Festival W.A. Mozart” organizat de Opera din Brașov, cu…

- De ce mai credem in Eternitatea poeziei? La ce mai folosește astazi poezia? Sunt intrebari, mai ales, a doua, la care noi, profesorii, incercam sa raspundem tinerilor in speranța ca ca-i mai putem apropia de magia versurilor, de profunzimea emoțiilor ce ne pot face mai buni și mai…

- Inscrierile candidaților la sesiunea iunie -iulie 2018 se desfașoara in perioada 29 ianuarie – 2 februarie 2018, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna. Potrivit aceleiași surse, in acea perioada se pot inscrie pentru sesiunea din vara candidații din promoția curenta, cat și candidații…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura…

- Impozitele locale pe anul 2018, in municipiul Sfantu Gheorghe, raman neschimbate, insa la Targu Secuiesc acestea vor creste cu 10%. Conducerea Primariei Targu Secuiesc a mentionat, pe site-ul institutiei, ca „pana acum, impozitele au fost tinute la un nivel minim, insa politica guvernului actual va…

- Primaria Sfantu Gheorghe va majora taxele de parcare cu 50% incepand de saptamana viitoare, iar banii colectati vor fi folositi pentru crearea a trei fonduri de finantare pentru dotarea scolilor, incurajarea mersului cu bicicletele si dezvoltarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati. „In…

- Mai sunt cateva zile si, iata, anul 2017 a (de)curs in mersul, altminteri firesc, dar implacabil, palpitant si tumultuos al timpului, fiind tot atatea zile pana la sosirea noului an, in cazul nostru – centenar – 2018!… Acum este momentul cand fiecare dintre noi merita sa-si faca un mic bilant al anului…